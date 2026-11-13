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Политолог рассказал, почему некоторые иностранные компании сократили ассортимент, но не закрыли бизнес

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За политическими декларациями об уходе легко не заметить прагматичный расчёт, который не торопится исчезать. Что удерживает компании от полного разрыва — и какие механизмы позволяют им оставаться в тени?

Изображение сгенерировано нейросетью

К 2026 году одни иностранные компании ушли из России, а другие — нет, картина стала предельно прагматичной. Как отметил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко, многие западные компании формально «ушли», но сохранили юридические лица, бренды и сервисные функции, чтобы не потерять активы и оставить себе возможность для возвращения в том или ином виде. Другие, особенно в потребительском секторе, тихо продолжают работать, стараясь не привлекать лишнего внимания.

По словам эксперта, некоторые автопроизводители, открыто заявлявшие об уходе, действительно передали активы местным собственникам, однако часть из них сохранили в России юридические лица и получают выручку.

«Например, около 237 компаний в сегменте ритейла также продолжают работать в России в режиме business as usual, среди них немало известных европейских и американских брендов. Многие из этих компаний не делали громких заявлений об уходе, некоторые сократили инвестиции и ассортимент, но не закрыли бизнес полностью», — объяснил Евгений Зленко.

Как подчёркивает эксперт, полный уход с рынка оказался мотивирован исключительно политической конъюнктурой и попыткой такого гибридного давления со стороны западных стран, что они и сами открыто декларировали и продолжают проговаривать в своих официальных заявлениях, пишет RuNews24.ru .

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