Политолог рассказал, почему некоторые иностранные компании сократили ассортимент, но не закрыли бизнес

За политическими декларациями об уходе легко не заметить прагматичный расчёт, который не торопится исчезать. Что удерживает компании от полного разрыва — и какие механизмы позволяют им оставаться в тени?

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К 2026 году одни иностранные компании ушли из России, а другие — нет, картина стала предельно прагматичной. Как отметил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко, многие западные компании формально «ушли», но сохранили юридические лица, бренды и сервисные функции, чтобы не потерять активы и оставить себе возможность для возвращения в том или ином виде. Другие, особенно в потребительском секторе, тихо продолжают работать, стараясь не привлекать лишнего внимания.

По словам эксперта, некоторые автопроизводители, открыто заявлявшие об уходе, действительно передали активы местным собственникам, однако часть из них сохранили в России юридические лица и получают выручку.

«Например, около 237 компаний в сегменте ритейла также продолжают работать в России в режиме business as usual, среди них немало известных европейских и американских брендов. Многие из этих компаний не делали громких заявлений об уходе, некоторые сократили инвестиции и ассортимент, но не закрыли бизнес полностью», — объяснил Евгений Зленко.