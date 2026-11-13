В Гдовском округе собрали 1,6 тысячи тонн картофеля с помощью интенсивных технологий

Специалисты минсельхоза Псковской области оценили результаты работы нового предприятия ООО «МК «Семена» в Гдовском муниципальном округе. В первый год деятельности хозяйство собрало 1,6 тысячи тонн семенного картофеля с площади 55 гектаров. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в министерстве сельского хозяйства Псковской области.

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Средняя урожайность составила 290,9 центнера с гектара. Руководитель хозяйства Василий Корытников отметил, что такого результата удалось достичь благодаря применению интенсивных технологий и использованию современной отечественной и импортной техники.

Для хранения урожая в кратчайшие сроки построили картофелехранилище объемом 2,5 тысячи тонн, оснащенное климатическим оборудованием.

«Хозяйство намерено расширять площади, наращивать производство качественного семенного материала и укреплять свои позиции на рынке», - сообщили в компании.

В министерстве отметили, что такие предприятия вносят важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны.