Экономика

Лучше просто не придумаешь – инвестор о проекте по производству одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино»

Спрос на одноразовую посуду из дерева увеличивается в связи с экологической напряженностью на планете. «Будем избавляться от полиэтилена и переходить к экологической чистой продукции, которую легко утилизировать», - заявил сегодня, 30 сентября, в ходе презентации инвестпроекта по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева на заседании экспертного совета особой экономической зоны сообщил генеральный директор ООО «Гринвуд Индастриал» Александр Шацких, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам инвестора, запланированное производство в особой экономической зоне под Псковом будет не только высокотехнологичным, но и практически безотходным. Остатки после производственного процесса будут отправляться на отопление в котельные при предприятии на сжигание. «Это предприятие, которое будет утилизировать то, что сейчас просто сжигается», - заявил Александр Шацких.

«Производство у нас будет оптимальным, лучше уже просто не придумаешь», - заверил он.

Докладчик также отметил, что сейчас в России делается лишь около 1% от всей деревянной одноразовой посуды в мире, что говорит о высокой емкости этого рынка. «Если оценить емкость рынка в Российской Федерации, то она составит 350 млн рублей», - добавил он.

Александр Шацких уточнил, что у предприятия будет четвертый класс опасности, а у членов экспертного совета в свою очередь возник вопрос по сбросу и канализованию воды, используемой для предварительного вымачивания древесины. Именно этот момент, по мнению экспертов, может стать камнем преткновения на пути реализации инвестпроекта.

Инвестор пообещал предоставить все детали технологического процесса, чтобы убедиться, что его влияние на экологию будет минимальным.

Кроме того, Александр Шацких рассказал, что из Китая на предприятие по производству одноразовой посуды из дерева будут приглашены около 20 специалистов, владеющих технологией, так называемым ноу-хау. Помимо главного инженера и технолога, на два года будут оформлены по трудовой визе китайские вырубщики, шлифовщики, которые будут передавать опыт и на первом этапе осуществлять контроль качества.

По итогам обсуждения члены экспертного совета ОЭЗ «Моглино» единогласно проголосовали в пользу инвестпроекта.