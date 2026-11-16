Псковская область привлекла более 270 миллиардов рублей по нацпроектам федеральным программам за пять лет

За последние пять лет Псковская область привлекла более 270 миллиардов рублей по национальным проектам и федеральным программам. Об этом сообщил депутат Государственной Думы 9-го созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Антон Мороз / Мах
По проекту «Городская среда» в Псковской области привели в порядок около 250 общественных пространств и почти 150 дворовых территорий. В сельских школах обновили более 100 спортивных залов.
Также в регионе открываются новые школы и детские сады. Построены и обновлены ФАПы и врачебные амбулатории. Как отметил депутат, теперь качественная медицина есть не только в Пскове, но и в самом маленьком селе.
По словам парламентария, по Народной программе «Единой России» жители Псковской области предлагали свои инициативы – и многие из них сегодня реализованы.
Пресс-портреты