Псковская область привлекла более 270 миллиардов рублей по нацпроектам федеральным программам за пять лет

За последние пять лет Псковская область привлекла более 270 миллиардов рублей по национальным проектам и федеральным программам. Об этом сообщил депутат Государственной Думы 9-го созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

«Приезжая в регион, я вижу, как преображаются территории, и все больше убеждаюсь: настоящие изменения измеряются не строчками отчетов, а тем, как выглядит жизнь вокруг», — прокомментировал парламентарий.

По проекту «Городская среда» в Псковской области привели в порядок около 250 общественных пространств и почти 150 дворовых территорий. В сельских школах обновили более 100 спортивных залов.

«Это не просто ремонт, а возможность для ребят заниматься спортом там, где они живут», — добавил Антон Мороз.

Также в регионе открываются новые школы и детские сады. Построены и обновлены ФАПы и врачебные амбулатории. Как отметил депутат, теперь качественная медицина есть не только в Пскове, но и в самом маленьком селе.

«За цифрами не должно теряться главное: эти перемены стали возможны потому, что Псковская область не стояла в стороне», — добавил Антон Мороз.

По словам парламентария, по Народной программе «Единой России» жители Псковской области предлагали свои инициативы – и многие из них сегодня реализованы.