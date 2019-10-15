Экономика

«ПсковАгроИнвест» возведет к 2023 году новую роботизированную молочную ферму

«ПсковАгроИнвест» намерен построить в Псковском районе молочно-товарную ферму роботизированного доения на 1800 фуражных голов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект представила сегодня, 21 октября, генеральный директор агрохолдинга Ирина Толмачева на заседании инвестиционной комиссии региона.

Она сообщила, что реализация инвестпроекта по строительству фермы рассчитана на три этапа. Цель проекта – увеличение объема производства молока на 18 тысяч тонн в год.

На ферме, по ее словам, будет использоваться беспастбищная технология с добровольным кормлением (коровы сами решают, когда им подойти к поилкам и лоткам с кормом).

В рамках реализации проекта, который должен быть завершен к 2023 году, планируется построить три коровника по 600 голов каждый, три навеса для телят, а также два здания для выращивания молодняка.

Общий объем инвестиций составит около 1,26 млрд рублей (первый этап – 630 млн рублей, второй и третий этапы – по 315 млн рублей). Срок окупаемости – 144 месяца.

Руководитель предприятия также сообщила, что в рамках инвестпроекта планируется создать 60 рабочих мест.

«Сама по себе роботизация молочных форм не столь нова, в России такие технологии появились более 10 лет назад, однако на сегодняшний день не более половины регионов имеют фермы с роботизированным доением», - отметила Ирина Толмачева и добавила, что роботизация позволяет в первую очередь снизить негативное влияние человеческого фактора.

Бюджетный эффект – 65 млн рублей в год (после выхода на полную мощность) – 22 млн федеральный бюджет, 29 млн – региональный, 13,478 млн – внебюджетные фонды.

При этом ООО «ПсковАгроИнвест» в целях получения государственной поддержки подал заявление о признании инвестиционного проекта стратегическим.

Члены инвесткомиссии поддержали это заявление.