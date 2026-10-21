Псковская область заняла 73 место в рейтинге мясного индекса из 85 возможных: на среднюю зарплату в регионе можно купить 96,6 килограммов мяса, следует из собственного исследования Life.ru на основе данных Росстата за июль 2026 года.

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Первое место в мясном индексе занял Ненецкий автономный округ — на среднюю зарплату местный житель может позволить себе 315,5 килограммов мяса.

Столица Российской Федерации расположилась на пятой строчке рейтинга с показателем 212,2 килограмма, а Санкт-Петербург — на 10 месте с 161,8 килограммами.

Последнее место рейтинга, 85-е, заняла Республика Ингушетия. На среднюю зарплату данного региона можно купить всего 61,2 килограмма мяса.

Изображение: Life.ru

Формула расчетов составлялась следующим образом: мясной индекс (кг) = средняя начисленная зарплата в регионе (руб.) ÷ средняя цена килограмма говядины в регионе (руб./кг). Результаты для публикации округлены до одного знака после запятой, а места в рейтинге определены по значениям без округления.

В исследовании приведены расчеты для 85 регионов РФ с сопоставимыми данными; это не утверждение о полном охвате всех 89 субъектов Российской Федерации.

Общероссийские 146,3 килограмма получены делением двух показателей по стране, это не среднее арифметическое региональных индексов. Средняя потребительская цена Росстата отражает статистический уровень стоимости выбранной категории товара на конец месяца, но не обязательно совпадает с ценником в конкретном магазине.