 
Экономика

От благотворительности к очереди на полгода: обучение операторов в Великих Луках превратилось в востребованный бизнес

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Акционерное общество «Подъемные машины» в городе Великие Луки уже около семи лет успешно реализует программу обучения операторов, которая изначально запускалась как бесплатная инициатива для демонстрации эффективности, рассказал генеральный директор АО Николай Сидоренков в эфире программы «Бизнес-курс» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, базовых знаний, полученных в профильных колледжах, часто недостаточно для грамотной работы со сложным оборудованием, таким как манипуляторы и крюковые системы. Поэтому компания взяла на себя задачу научить операторов тонкостям и эффективным приемам эксплуатации своей техники.

«У нас уже около семи лет действует специальная обучающая программа. Мы обучаем операторов как крупных корпоративных клиентов, так и представителей малого бизнеса в регионах. Наша цель — научить их именно эффективным методам работы на нашем оборудовании, а не просто выдать формальный документ», — пояснил Николай Сидоренков.

По словам предпринимателя, изначально собственники бизнеса скептически относились к необходимости дополнительного обучения, считая это лишними тратами. Однако со временем они убедились в обратном. 

«Сначала это была наша благотворительность. Мы хотели наглядно показать: за счет того, что оператор начинает трудиться эффективно, используя наши методы и инструменты, компания получает большую прибыль, экономит на ГСМ и сервисном обслуживании. Сейчас мы уже обучаем за деньги. Это небольшие суммы, но они служат отличным стимулом для ответственного подхода. В результате у нас образовалась очередь: люди расписаны на обучение на полгода вперед», — резюмировал Николай Сидоренков.

Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.

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