От благотворительности к очереди на полгода: обучение операторов в Великих Луках превратилось в востребованный бизнес

Акционерное общество «Подъемные машины» в городе Великие Луки уже около семи лет успешно реализует программу обучения операторов, которая изначально запускалась как бесплатная инициатива для демонстрации эффективности, рассказал генеральный директор АО Николай Сидоренков в эфире программы «Бизнес-курс» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, базовых знаний, полученных в профильных колледжах, часто недостаточно для грамотной работы со сложным оборудованием, таким как манипуляторы и крюковые системы. Поэтому компания взяла на себя задачу научить операторов тонкостям и эффективным приемам эксплуатации своей техники.
По словам предпринимателя, изначально собственники бизнеса скептически относились к необходимости дополнительного обучения, считая это лишними тратами. Однако со временем они убедились в обратном.
Проект «Бизнес-курс» радиостанция ПЛН FM (102.6 FM) реализует совместно с Торгово-промышленной палатой Псковской области.