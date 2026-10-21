«Еврозамещение состоялось»: как великолукское производство сохранило позиции после санкций

Как удалось сохранить функционирующее производство после санкций 2022 года, избежав остановки конвейера и потери рыночных позиций, рассказал генеральный директор акционерного общества «Подъемные машины» в городе Великие Луки Николай Сидоренков в эфире программы «Бизнес-курс» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, 2022 год стал переломным моментом. Понимая, что с 1 марта вступают в силу санкционные ограничения, а к лету поставки из недружественных стран полностью прекратятся, компания начала экстренную работу по поиску альтернативных поставщиков.
Гость студии акцентировал внимание, что перед производством стояла колоссальная задача: один манипулятор состоит примерно из 2900 деталей и узлов, из которых около 1600 ранее были импортными. Так как компания до сих пор номинально входит в европейский холдинг, большая доля комплектующих поставлялась из Европы.
Сейчас процесс постоянной доработки и «допиливания» новых узлов продолжается, однако основная цель достигнута. Более того, по словам эксперта, вынужденная смена поставщиков в итоге пошла технике только на пользу.
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