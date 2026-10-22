Юрист: Регулятор финансового сектора ограничивает количество дорогих займов

Регулирование финансового сектора в последние годы взяло курс на обуздание рискованных практик, и рынок краткосрочных ссуд оказался в эпицентре этих перемен. Как отметил юрист, руководитель компании «Юротряд» Роман Анисимов, ужесточение требований к заёмщикам и введение дополнительных барьеров постепенно меняют облик отрасли, вынуждая игроков пересматривать привычные модели работы.

«Это тенденция, регулятор ужесточается расчет долговой нагрузки, ограничивается количество одновременно действующих дорогих займов, а с 2027 года появится и период охлаждения. В результате рынок постепенно избавляется от наиболее рискованной модели — когда один заем берется для погашения другого», — объяснил юрист.

Эксперт поясняет, что снижение портфеля есть, но только в части МФК, часть из них поменяла статус на МКК: данные ЦБ на 30 июня показывают 808 миллиардов рублей совокупного портфеля мфо, это + 1,5% за второй квартал.

«Важно, что ломается модель, при которой люди один заём годами могут гасить другим и накапливать безнадежные к возврату долги. С другой стороны, обостряет в моменте ситуацию для тех, кому нечем заплатить очередной платеж», — добавил Роман Анисимов.

Спрос рождает предложение: часть людей начнет искать деньги у нелегальных кредиторов. По данным ЦБ, только за первое полугодие 2026 года число выявленных организаций и лиц с признаками нелегального кредитования выросло с 467 до 999.

«Те, кому деньги нужны на платёж по имеющемуся кредиту или займу. Вторая группа — люди с неофициальным доходом: доход теперь считают по наименьшему из заявленного и среднедушевого по региону. Третья — заёмщики с самым низким кредитным рейтингом», — прокомментировал юрист.

По словам юриста, скорее всего, мы увидим изменение структуры рынка. Небольшим игрокам будет все сложнее работать: рынок будет становиться более консолидированным и технологичным, займы будут доступны тем, кто подходит по формальным критериям, пишет RuNews24.ru.