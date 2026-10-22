Юрист: Регулятор финансового сектора ограничивает количество дорогих займов

Регулирование финансового сектора в последние годы взяло курс на обуздание рискованных практик, и рынок краткосрочных ссуд оказался в эпицентре этих перемен. Как отметил юрист, руководитель компании «Юротряд» Роман Анисимов, ужесточение требований к заёмщикам и введение дополнительных барьеров постепенно меняют облик отрасли, вынуждая игроков пересматривать привычные модели работы.
Эксперт поясняет, что снижение портфеля есть, но только в части МФК, часть из них поменяла статус на МКК: данные ЦБ на 30 июня показывают 808 миллиардов рублей совокупного портфеля мфо, это + 1,5% за второй квартал.
Спрос рождает предложение: часть людей начнет искать деньги у нелегальных кредиторов. По данным ЦБ, только за первое полугодие 2026 года число выявленных организаций и лиц с признаками нелегального кредитования выросло с 467 до 999.
По словам юриста, скорее всего, мы увидим изменение структуры рынка. Небольшим игрокам будет все сложнее работать: рынок будет становиться более консолидированным и технологичным, займы будут доступны тем, кто подходит по формальным критериям, пишет RuNews24.ru.