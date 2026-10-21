 
Экономика

Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для крупных покупок

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Клиенты маркетплейсов в России расширили спектр покупок. Ассортимент вышел за пределы одежды, обуви и товаров для дома: в III квартале этого года растут продажи ранее нетипичных для онлайн-площадок товаров. Мебель, электроника, крупная бытовой техника и стройматериалы все чаще фигурируют в заказах. Такие данные предоставил в рамках собственных исследований маркетплейс Wildberries, однако тренд наблюдается и на других площадках.

В денежном выражении продажи шин и дисков выросли почти в четыре раза год к году, крупной бытовой техники — на 66%, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%. Готовой мягкой мебели клиенты купили в полтора раза больше, чем годом ранее, также выросла популярность смартфонов и ювелирных изделий.

Увеличение среднего чека говорит о том, что покупки на маркетплейсах становятся более значимой статьёй расходов для россиян, а не ограничиваются повседневными товарами. 

На этом фоне банки и онлайн-площадки развивают совместные программы для клиентов.

«Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды», — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Ранее банк сообщал  о партнёрстве с маркетплейсом, что позволило двум игрокам рынка обеспечить синергичное пересечение своих аудиторий.
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