Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для крупных покупок

Клиенты маркетплейсов в России расширили спектр покупок. Ассортимент вышел за пределы одежды, обуви и товаров для дома: в III квартале этого года растут продажи ранее нетипичных для онлайн-площадок товаров. Мебель, электроника, крупная бытовой техника и стройматериалы все чаще фигурируют в заказах. Такие данные предоставил в рамках собственных исследований маркетплейс Wildberries, однако тренд наблюдается и на других площадках.

В денежном выражении продажи шин и дисков выросли почти в четыре раза год к году, крупной бытовой техники — на 66%, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%. Готовой мягкой мебели клиенты купили в полтора раза больше, чем годом ранее, также выросла популярность смартфонов и ювелирных изделий.

Увеличение среднего чека говорит о том, что покупки на маркетплейсах становятся более значимой статьёй расходов для россиян, а не ограничиваются повседневными товарами.

На этом фоне банки и онлайн-площадки развивают совместные программы для клиентов.