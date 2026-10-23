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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

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Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.

«Совет директоров <…> принял решение сохранить <…> ставку на уровне 14,00 процента годовых», — говорится в заявлении регулятора.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали такое решение. Они ожидают, что цикл снижения может возобновиться не раньше первого квартала 2027 года.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Как менялась ключевая ставка

  • В июне 2025-го впервые за почти три года ее опустили до 20 процентов, в июле установили на уровне 18 процентов, в сентябре — 17 процентов, в октябре — 16,5 процента, в декабре — 16 процентов, в феврале 2026-го — 15,5 процента, в марте — 15 процентов, в апреле — 14,5 процента, в июне — 14,25 процента, а в июле — 14 процентов.
  • До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
  • В середине 2023-го ЦБ начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле 2024-го ставку подняли на два процентных пункта — до 18 процентов.
  • В сентябре к ней добавили еще процентный пункт, а в октябре повысили на два — до рекордного 21 процента. На историческом максимуме показатель продержался более семи месяцев.
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