Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.
«Совет директоров <…> принял решение сохранить <…> ставку на уровне 14,00 процента годовых», — говорится в заявлении регулятора.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали такое решение. Они ожидают, что цикл снижения может возобновиться не раньше первого квартала 2027 года.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Как менялась ключевая ставка
- В июне 2025-го впервые за почти три года ее опустили до 20 процентов, в июле установили на уровне 18 процентов, в сентябре — 17 процентов, в октябре — 16,5 процента, в декабре — 16 процентов, в феврале 2026-го — 15,5 процента, в марте — 15 процентов, в апреле — 14,5 процента, в июне — 14,25 процента, а в июле — 14 процентов.
- До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
- В середине 2023-го ЦБ начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле 2024-го ставку подняли на два процентных пункта — до 18 процентов.
- В сентябре к ней добавили еще процентный пункт, а в октябре повысили на два — до рекордного 21 процента. На историческом максимуме показатель продержался более семи месяцев.