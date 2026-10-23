Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.

«Совет директоров <…> принял решение сохранить <…> ставку на уровне 14,00 процента годовых», — говорится в заявлении регулятора.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали такое решение. Они ожидают, что цикл снижения может возобновиться не раньше первого квартала 2027 года.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Как менялась ключевая ставка