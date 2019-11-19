Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодние программы для детей
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Монобизнес vs. многопрофильность
Старт «недели №1»
Вкусные мероприятия
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где отпраздновать корпоратив?
Да будет свет!
Онлайн-конференция для псковских НКО
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Путь к сердцу машины
Плати за ЖКУ удобно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 19.11.2019 10:3520 Монобизнес vs. многопрофильность: Где зарыт профит? 25.11.2019 18:190 Наблюдательный совет «Моглино» одобрил четыре инвестпроекта 25.11.2019 11:070 Андрей Козлов предложил не учитывать численность работников сельхозпредприятия при отнесении к субъектам МСП 25.11.2019 09:160 Эксперты назвали размеры банковских депозитов россиян 25.11.2019 08:000 Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса 24.11.2019 18:3411 Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 19.11.2019 17:2826 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 18.11.2019 10:274 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 25.11.2019 14:542 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Наблюдательный совет «Моглино» одобрил четыре инвестпроекта

25.11.2019 18:19|ПсковКомментариев: 0

Очередное заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой состоялось сегодня, 25 ноября, в администрации Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, участники совета рассмотрели четыре инвестиционных проекта.

Так, генеральный директор компании «Вест Юником» Сергей Соколов представил проект, согласно которому на территории ОЭЗ «Моглино» планируется запустить производство высоковольтных кабелей. Ориентируется инвестор, в первую очередь, на экспорт. Общий объем финансирования - 1,1 млрд рублей.

На проектную мощность предприятие планирует выйти через два года. Инвестор готов создать 110 рабочих мест.

Организация «Техмастер» поделилась с членами наблюдательного совета планами о переносе в «Моглино» предприятия по производству выхлопных систем. Исполнительный директор компании Кирилл Шипота рассказал, что площадка особой экономической зоны выбрана из-за ориентации бизнеса на импорт сырья и экспорт готовой продукции в Европу.

На территории «Моглино» планируется возвести здание площадью 7 тысяч квадратных метров, где разместятся производство и склады готовой продукции. Общий объем инвестиций составит около 200 млн рублей, большая часть будет направлена на закупку нового оборудования. Компания уже приобрела современные станки из Южной Кореи стоимостью 65 млн рублей.

«Корпорация Ленлес» в свою очередь планирует запустить в «Моглино» современное производство по пропитке деревянных опор линий электропередач, шпал и древесных стройматериалов. Общий объем инвестиций - около 1 млрд рублей. Генеральный директор предприятия Юрий Шитов сообщил, что подобная продукция востребована как за рубежом, так и в России. «Специальный способ пропитки повышает срок службы древесины до 40 лет», - заметил он.

В рамках реализации бизнес-проекта планируется открыть два смежных предприятия, где будут использоваться отходы основного производства. «Из коры мы будем производить топливные брикеты, а из сосновой щепы - экологически чистые панели. Отечественный рынок станет приоритетным для их реализации», - рассказал Юрий Шитов.

Члены наблюдательного совета также рассмотрели проект компании «Сибирский гостинец» по созданию инженерно-исследовательского центра. Гендиректор организации Дмитрий Ходас отметил, что на его базе будет производиться мелкосерийная сборка оборудования, необходимого для развития отрасли.

На реализацию проекта планируется направить более 120 млн рублей, большая часть которых - собственные средства.

Все проекты получили положительное заключение наблюдательного совета. По итогам рассмотрения стороны заключили соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под документами поставили представители организаций и руководитель ОЭЗ Андрей Яковлев.

После необходимой доработки и корректировки инвестиционные проекты будут рассмотрены на экспертном совете ОЭЗ «Моглино».

Теги: #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 795 человек
25.11.2019, 18:430 В Пскове школьники-исследователи получили награды от партпроекта «Локомотивы роста» 25.11.2019, 18:341 Победительницы «Мисс Псков» разных лет войдут в состав специального жюри конкурса «Мисс Псков 2019» 25.11.2019, 18:280 «Терзать и трясти!» 25.11.2019, 18:190 Наблюдательный совет «Моглино» одобрил четыре инвестпроекта
25.11.2019, 18:130 Улицу Петровскую в Пскове закрыли на ремонт 25.11.2019, 18:050 Морозно и без осадков пройдет вторник в Псковской области 25.11.2019, 17:524 Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы 25.11.2019, 17:510 В псковской восемнадцатиэтажке на Михайловской восстановят выбитые ветром окна и двери
25.11.2019, 17:430 Турнир по хоккею «Кубок губернатора Псковской области» стартует 29 ноября 25.11.2019, 17:284 Подозреваемый в нападении на врача Псковской детской областной больницы задержан 25.11.2019, 17:110 ЖЭК-арт по-псковски 25.11.2019, 17:010 Семнадцать семей Дедовичского района воспользовались возможностью получить электронные сертификаты на материнский капитал
25.11.2019, 16:580 К расследованию дела о нападении на врача Псковской детской областной больницы подключился Следственный комитет 25.11.2019, 16:500 В Псковской области не пропустили в Казахстан почти 20 тонн польского куриного мяса 25.11.2019, 16:400 За выходные в Псковской области горело 5 автомобилей и бульдозер 25.11.2019, 16:280 В день памяти преподобного Мартирия Зеленецкого епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
25.11.2019, 16:262 Работа народных дружинников станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 25.11.2019, 16:230 Губернатор Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с нападением на врача Детской областной больницы 25.11.2019, 16:193 Артур Гайдук: Нападение на врача - это беда, отражающая отношение общества к отечественной медицине 25.11.2019, 16:170 В псковской деревне Кирово семья из Казахстана почтила память павшего в годы войны родственника
25.11.2019, 15:580 Сенаторы одобрили закон о праве охраны на транспорте применять электрошокеры 25.11.2019, 15:440 В одной из деревень Островского района хозяин сгоревшего дома получил ожоги спины 25.11.2019, 15:360 Региональная Кадастровая палата: Как оформить дом на месте снесенных построек? 25.11.2019, 15:300 На базе ОСН «Зубр» прошел день открытых дверей для первокурсников Псковского филиала Академии ФСИН России
25.11.2019, 15:220 Полиция устанавливает место нахождения подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы 25.11.2019, 15:200 Званый пир устраивает 28 ноября ресторан «Самовар» 25.11.2019, 15:170 Праздник, посвященный Дню матери, в Великих Луках помогла провести «Единая Россия» 25.11.2019, 15:100 В ДТП на Рижском проспекте в Пскове пострадало 2 человека
25.11.2019, 15:060 На сцене Псковского драмтеатра покажут спектакль «И обо мне вспомянет» 25.11.2019, 14:542 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом 25.11.2019, 14:510 Региональная киносеть расскажет историю выдающегося голкипера Льва Яшина 25.11.2019, 14:501 У жительницы Новосокольников украли банковскую карту и сняли с нее более 17 тысяч рублей
25.11.2019, 14:450 В выходные в Псковской области горело 9 бань 25.11.2019, 14:400 Оркестр «Геликон» выступит на детском фестивале «Кукарача» 25.11.2019, 14:373 ДТП парализовало движение на улице Конной в Пскове 25.11.2019, 14:180 В Пскове пройдут региональные детско-юношеские чтения «Храмы Псковской земли»
25.11.2019, 14:150 Почти 450 литров алкоголя изъято из островских кафе 25.11.2019, 14:080 Выставка художника-монументалиста Олега Кузнецова откроется в Доме ремесел 25.11.2019, 14:041 Фотофакт: В Пскове дорогу по Петровской загородили без предупреждения 25.11.2019, 13:540 Псковичка стала чемпионкой мира по всестилевому карате
25.11.2019, 13:461 Псковский «Геликон» выступил на концертах в Эстонии 25.11.2019, 13:387 Лев Шлосберг объявил об участии в выборах председателя партии «Яблоко» 25.11.2019, 13:120 Псковский Росреестр: когда нужен нотариально удостоверенный договор? 25.11.2019, 13:110 Запрет на проведение митингов и шествий вблизи административных зданий намерены исключить из регионального законодательства
25.11.2019, 13:040 Члены областного Геральдического совета поддержали принятие новых герба и флага Опочецкого района 25.11.2019, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.11.2019, 12:570 В отношении главы Печорского района возбуждено уголовное дело за оскорбление инспектора ДПС 25.11.2019, 12:460 Герб и эмблема появились у Государственного архива Псковской области
25.11.2019, 12:420 «Постскриптум»: Съезд «Единой России» и инаугурация главы Пскова 25.11.2019, 12:340 Детский конкурс творческих работ «Символ года-2020» стартовал в Пскове 25.11.2019, 12:290 В Пскове пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре на Рельсовой 25.11.2019, 12:250 Хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик» со скидками можно приобрести в магазинах «Псковского хлебокомбината»
25.11.2019, 12:250 Областной конкурс детских театральных коллективов «Театралика» состоится в ДДТ 25.11.2019, 12:170 Три бесплатных семинара пройдут в декабре на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ 25.11.2019, 12:030 Фермер из Псковской области вошел в число победителей конкурса «Социальный предприниматель-2019» 25.11.2019, 11:544 Михаил Ведерников призвал единороссов перейти от количества к качеству
25.11.2019, 11:450 Проекты четырех новых наград представили на Геральдическом совете Псковской области 25.11.2019, 11:410 Как стать руководителем крупного проекта до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 25.11.2019, 11:262 В ИК-2 наладили производство мяса говядины 25.11.2019, 11:190 С надеждой встретиться вновь: экскурсионный центр «Троицкий» принимает гостей
25.11.2019, 11:070 Андрей Козлов предложил не учитывать численность работников сельхозпредприятия при отнесении к субъектам МСП 25.11.2019, 11:020 В ЕГЭ предложили добавить задания на креативное мышление 25.11.2019, 10:470 В России резко подорожают автомобили после Нового года 25.11.2019, 10:3234 Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова
25.11.2019, 10:326 Александр Котов: Сейчас членам партии «Единая Россия», как никогда, важно объединить свои усилия 25.11.2019, 10:010 Пункты сбора гуманитарной помощи акции «Щедрый вторник» работают в Пскове. АДРЕСА 25.11.2019, 09:5716 Мы должны не править, а служить, это очень важно - Александр Козловский 25.11.2019, 09:491 Псковская частная охранная организация оштрафована за нарушение законодательства об охране труда
25.11.2019, 09:448 Духовник патриарха Кирилла возглавит завтра Божественную литургию в Троицком соборе 25.11.2019, 09:275 Политкомитет «Яблока» предложил съезду рассмотреть кандидатуры Рыбакова, Слабуновой и Шлосберга на пост председателя партии 25.11.2019, 09:160 Эксперты назвали размеры банковских депозитов россиян 25.11.2019, 09:163 В Пскове проходит семинар в рамках Высшей партийной школы «Единой России»
25.11.2019, 08:500 Водитель «Мазды» сбил девушку на улице Кузбасской дивизии в Пскове 25.11.2019, 08:440 Более половины россиян хотели бы завести двух и более детей, почти каждый десятый намерен остаться бездетным - опрос 25.11.2019, 08:430 В Великих Луках прошла открытая репетиция художественного руководителя Сводного хора Псковской области диакона Александра Амерханова 25.11.2019, 08:320 Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.