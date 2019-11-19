Экономика

Наблюдательный совет «Моглино» одобрил четыре инвестпроекта

Очередное заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой состоялось сегодня, 25 ноября, в администрации Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, участники совета рассмотрели четыре инвестиционных проекта.

Так, генеральный директор компании «Вест Юником» Сергей Соколов представил проект, согласно которому на территории ОЭЗ «Моглино» планируется запустить производство высоковольтных кабелей. Ориентируется инвестор, в первую очередь, на экспорт. Общий объем финансирования - 1,1 млрд рублей.

На проектную мощность предприятие планирует выйти через два года. Инвестор готов создать 110 рабочих мест.

Организация «Техмастер» поделилась с членами наблюдательного совета планами о переносе в «Моглино» предприятия по производству выхлопных систем. Исполнительный директор компании Кирилл Шипота рассказал, что площадка особой экономической зоны выбрана из-за ориентации бизнеса на импорт сырья и экспорт готовой продукции в Европу.

На территории «Моглино» планируется возвести здание площадью 7 тысяч квадратных метров, где разместятся производство и склады готовой продукции. Общий объем инвестиций составит около 200 млн рублей, большая часть будет направлена на закупку нового оборудования. Компания уже приобрела современные станки из Южной Кореи стоимостью 65 млн рублей.

«Корпорация Ленлес» в свою очередь планирует запустить в «Моглино» современное производство по пропитке деревянных опор линий электропередач, шпал и древесных стройматериалов. Общий объем инвестиций - около 1 млрд рублей. Генеральный директор предприятия Юрий Шитов сообщил, что подобная продукция востребована как за рубежом, так и в России. «Специальный способ пропитки повышает срок службы древесины до 40 лет», - заметил он.

В рамках реализации бизнес-проекта планируется открыть два смежных предприятия, где будут использоваться отходы основного производства. «Из коры мы будем производить топливные брикеты, а из сосновой щепы - экологически чистые панели. Отечественный рынок станет приоритетным для их реализации», - рассказал Юрий Шитов.

Члены наблюдательного совета также рассмотрели проект компании «Сибирский гостинец» по созданию инженерно-исследовательского центра. Гендиректор организации Дмитрий Ходас отметил, что на его базе будет производиться мелкосерийная сборка оборудования, необходимого для развития отрасли.

На реализацию проекта планируется направить более 120 млн рублей, большая часть которых - собственные средства.

Все проекты получили положительное заключение наблюдательного совета. По итогам рассмотрения стороны заключили соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под документами поставили представители организаций и руководитель ОЭЗ Андрей Яковлев.

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После необходимой доработки и корректировки инвестиционные проекты будут рассмотрены на экспертном совете ОЭЗ «Моглино».