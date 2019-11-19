Экономика

Почти на 2 млрд рублей увеличились доходы бюджета Псковской области в 2019 году

В представленном сегодня, 26 ноября, на заседании парламентского комитета по бюджету финансам и налоговой политике законопроекте «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» доходы региональной казны на 2019 год увеличиваются на 1,916 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с докладом по законопроекту выступила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова.

Она рассказала, что по группе безвозмездного поступления доходы регионального бюджета увеличились на 1,814 млрд рублей, в том числе за счет средств госкорпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ» на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры – на 38,2 млн рублей, и за счет нерезидентов - на 53,4 млн рублей. Однако основной массив безвозмездных поступлений составили поступления из федерального бюджета - 1,722 млрд рублей.

Из них 194,2 млн рублей – на проведение капремонта зданий детских музыкальных школ и оснащение их необходимым оборудованием и инструментами за счет средств резервного фонда правительства РФ, 41,3 млн рублей на господдержку малого и среднего бизнеса, 20,9 млн рублей – на приобретение лекарственных препаратов и продуктов питания для детей инвалидов, 6 млн рублей – на ежегодные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 10,9 млн рублей – по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (по закону о ветеранах), около 2 млн рублей – на обустройство воинских захоронений, 39 млн рублей – на оснащение специализированных учреждений органов госвласти лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятия по охране лесов от пожаров, 51,5 млн рублей – на оплату услуг ЖКХ отдельным категория граждан, 939,3 млн рублей – на обеспечение финансирования дорожной деятельности, из них 19,3 млн рублей – на строительство Северного обхода и около 270 млн на капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе, 500 млн рублей - на приобретение медицинских изделий медорганизациям и др.

Татьяна Баринова уточнила, что дефицит областного бюджета с учетом поправок остался неизменным, поскольку пропорционально росту доходной части казны выросла и его расходная часть. В части отдельных направлений потребовалось софинансирование из областного бюджета.

У правого комитета возникли замечания к представленному законопроекту, поэтому его рассмотрение отложили до 28 ноября. Вопрос будет рассмотрен перед сессией регионального парламента.