Экономика

Почти 300 тысяч рублей имущественных налогов заплатили должники-физлица после заседания комиссии в УФНС России по Псковской области

В управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области под председательством заместителя руководителя управления Алексея Павлова состоялось заседание комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В мероприятии также приняли участие представители региональной службы судебных приставов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на встречу были приглашены 42 налогоплательщика – физических лица, имеющих задолженность по уплате имущественных налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В общей сумме она составляла более 3,3 миллионов рублей.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения.

Заместитель руководителя управления Алексей Павлов разъяснил налогоплательщикам, что в случае неисполнения обязанности по уплате налогов в добровольном порядке, налоговый орган обязан приступить к процедуре принудительного взыскания задолженности в соответствии со ст.48 НК РФ.

Именно наличие задолженности может стать основанием для применения судебными приставами к должникам ограничительных мер, среди которых запрет на осуществление регистрационных действий с имуществом, наложение ареста на банковские счета, запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

По итогам заседания комиссии налогоплательщики–должники погасили задолженность по имущественным налогам и страховым взносам на общую сумму 274 тысяч рублей.

Отметим, проведение комиссий с участием, как представителей предприятий-должников, так и должников–физических лиц в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней. Их цель – привлечение налогоплательщиков именно к добровольному погашению задолженности.