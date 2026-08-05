 
Экономика

Уборку зерновых начали в Псковском округе

0

Уборка зерновых и зернобобовых культур стартовала в Псковском муниципальном округе, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Наталья Федорова.

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Отмечается, что под эти культуры заняты около четырех тысяч гектаров. Первыми в округе приступили к уборке озимой пшеницы в СПК «Передовик». Здесь намолотили уже более 100 тонн зерна.

К уборке ячменя приступили в агрофирме «Победа». В настоящее время убрано более 65 га. Средняя урожайность оценивается в 35 центнеров с гектара. Также в хозяйстве приступили к уборке картофеля, собрано более восьми тонн.

«Параллельно аграрии продолжают заготовку сочных и грубых кормов на зиму, об успехах в этом направлении расскажу чуть позже. Пожелаем нашим аграриям успешной жатвы и доброй погоды! Начало августа радует достаточно устойчивой, сухой и солнечной погодой. Пусть и далее природа проявит к труженикам села свою благосклонность!» - пишет Наталья Федорова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026