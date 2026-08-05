Уборку зерновых начали в Псковском округе

Уборка зерновых и зернобобовых культур стартовала в Псковском муниципальном округе, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Наталья Федорова.

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Отмечается, что под эти культуры заняты около четырех тысяч гектаров. Первыми в округе приступили к уборке озимой пшеницы в СПК «Передовик». Здесь намолотили уже более 100 тонн зерна.

К уборке ячменя приступили в агрофирме «Победа». В настоящее время убрано более 65 га. Средняя урожайность оценивается в 35 центнеров с гектара. Также в хозяйстве приступили к уборке картофеля, собрано более восьми тонн.