Экономика

Николай Тесля: Из-за коронавируса облпотребсоюз понес огромные потери, но стал более мобильным

Из-за коронавируса Псковский облпотребсоюз понес огромные потери, но стал более мобильным. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Совета областного союза потребительских обществ Николай Тесля.

«От коронавируса мы пострадали существенно, особенно в рознице, общепит не работает. Мы идем на уровне 25-27% к уровню прошлого года. Это не восстановить, и мы понимаем, что в ближайшем будущем ситуация улучшаться не будет. Потери очень большие, - констатировал гость студии. - В то же время мы стали более мобильными, стали больше общаться и находим решения, которые раньше не были востребованы».

«Мы понесли 11 млн рублей убытка. Возместить его будет сложно, но самое страшное для нас — потерять сотрудников», - подчеркнул он.

Николай Тесля также отметил, что впервые за долгое время облпотребсоюз сработал с отрицательным результатом по итогам 2019 года, что стало неожиданностью. «В текущем году работаем над исправлением проблем. Оставить население без снабжения мы не можем по определению, поэтому ищем варианты, но это все труднее и труднее. Непредвиденная ситуация с коронавирусом окончательно развеяла все мифы о том, что можно строить перспективные планы», - пояснил он.