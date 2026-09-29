«Дневной дозор»: Ждете ли вы ухудшения социально-экономической ситуации после выборов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Ждете ли вы ухудшения социально-экономической ситуации после выборов?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Ряд либеральных, оппозиционных Telegram-каналов прогнозируют, что после выборов произойдет ухудшение социально-экономической ситуации в нашей стране. До выборов власти сдерживали негативные процессы, а после их окончания алармисты пророчат новый бензиновый кризис, рост инфляции, социально-экономические проблемы. Многие предприятия будут вынуждены уйти на четырехдневную рабочую неделю. Прогнозируется, что этой осенью уровень жизни россиян в очередной раз существенно упадет. Периодически речь заходит и об очередной волне мобилизации, однако власти опровергают эти негативные сценарии. Подобные разговоры усиливают тревожность в обществе. При этом предприниматели и без того сталкиваются с серьезными трудностями: кадровым голодом, дорогими кредитами и логистическими ограничениями, что делает любые новые шоки особенно болезненными для реального сектора экономики. Официальные лица, напротив, делают акцент на стабильности и адаптации экономики к новым условиям. Что на этот счет думают наши политики, финансисты и предприниматели? Узнаем в программе «Дневной дозор».

Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова рассказала о прогнозах банкиров на эту осень. Она ответила, что будет со ставками на кредиты и депозиты.

«Впервые с апреля прошлого года Центральный банк не стал снижать ключевую ставку. Она устояла на уровне 14% годовых. Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом ЦБ сейчас смотрит на устойчивую инфляцию, которая ускорилась до 5–6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей, но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Мы считаем, что существенных изменений ставок по кредитам и ипотечным кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку не ожидается. А вот доходность вкладов может даже подрасти. Депозитные ставки будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас спрос со стороны компаний связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты и остается высоким. Значит, депозиты для этого нужно привлекать более активно. Я думаю, что как раз рынок депозитных ставок будет сейчас корректироваться вверх».

Известный псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга NPN Игорь Савицкий обозначил, какие проблемы могут ждать россиян этой осенью, и ответил, как себя чувствует бизнес.

«Не могу связывать все это с выборами, хотя многое понемножку начинает сходиться. Недавно было очень много заявлений по поводу повышения налогов с Нового года: на депозиты будет налог, как и на прибыль, вклады, и утильсбор повысят. В общем, много разных новостей будет к Новому году. Тут все сходится. Что касается мобилизации: я человек не военный, мне сложно это комментировать. Я не знаю, как поступит наш военный блок, правительство и президент. Вопрос очень непростой. Думаю, даже нашему президенту трудно решиться на это. Что касается ситуации с бензином: его качество понизилось, и, скорее всего, в ближайшие полгода – год оно повышаться не будет. С бензином будут некие проблемы, но не знаю, насколько глобальные. Проблемы будут, но не настолько, что бензина совсем не будет. У нас есть союзники: Беларусь, Казахстан и так далее. Будем импортировать бензин, будем восстанавливать свои мощности. Может быть, кто-то освоит мини-завод, в частности — нефтеперерабатывающие предприятия. Проблема будет как-то решаться. Конечно, полного отсутствия бензина наше государство, скорее всего, не допустит. Но все-таки есть определенные опасения. У нас высокая учетная ставка. Проблемы все те же. Экономический фон на осень и начало следующего года очень плохой. Предприятия себя чувствуют самым худшим образом. Это и малый бизнес, и средний. Я думаю, что у большого бизнеса тоже есть крупные проблемы».

А председатель Совета директоров публичного акционерного общества «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников не согласен с предположением, что власти сдерживали натиск проблем до выборов. Также он назвал факторы, влияющие на экономическую обстановку.

«Я не думаю, что у правительства России была необходимость искусственно удерживать какие-либо процессы до выборов. Возможно, за исключением политических. Всем очевидно, что есть некоторые сложности, связанные с объективным фактором внешнего воздействия, а задача государства, предприятий и всех граждан России - сохранять, насколько это возможно, стабильную, устойчивую систему. Также нельзя забывать и о важности быстрого реагирования на угрозы, когда требуется оперативное решение. Я не думаю, что кто-то решил бы откладывать условно непопулярные, но важные решения на постэлекторальный период в ущерб их своевременности. Тем более, что высокий рейтинг руководящей партии был очевиден и до выборов, и он от этих решений пострадал не так значительно, так как на положение дел в экономике влияет много факторов. Поэтому сейчас нет возможности давать точные прогнозы или гадать о том, что произойдет с экономикой в целом или с отдельными отраслями и предприятиями. Это было бы опрометчиво. Это не значит, что не нужно строить планы вообще: предприниматели отслеживают происходящие в экономике на своем конкретном рынке, что привело к всплеску интереса к отечественной экономической аналитике. Лично у меня есть чувство, что в эту осень и зиму мы пройдем так называемый "момент истины", и как дальше будет развиваться наша страна, зависит от каждого из нас».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко считает, что наша страна находится в постоянном кризисе, и улучшения не предвидится.

«По этой теме все время идет речь: и до выборов у нас положение экономическое ухудшалось, и в ходе выборов, и после. И наша "Программа победы" говорит, что надо идти от выживания к возрождению и развитию России. А сейчас мы выживаем. С 1 октября будет, это уже давно было предусмотрено, повышение тарифов на ЖКУ, и цены, соответственно, вырастут. Поэтому наше государство находится в системном, постоянном кризисе. И прошедшие выборы показали, что надежду на улучшение мы вряд ли получим. Потому что те предложения, которые озвучивала и КПРФ, и другие оппозиционные партии - не получили широкого одобрения. Может, и получили, но в итогах голосования вышло, что народ действительно хочет жить по-старому. Ему нравится, что и цены повышаются, и тарифы, и что бензина нет. Наверное, им нравится так жить, поэтому так и голосуют».

Никаких оптимистичных прогнозов на будущее не строит и экс-депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Яблоко» Артур Гайдук.

«Учитывая предыдущие процессы, которые мы все наблюдали, нет оснований предполагать, что будет как-то иначе, чем было раньше. То есть если раньше после выборов ситуация ухудшалась, я думаю, что и сейчас нам стоит ожидать того же. В чем именно — здесь прогнозы строить тяжело, так что посмотрим, как говорится: "Поживем — увидим"».

Известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркнул, что ухудшение социально-экономического положения - это общемировая тенденция.

«Социально-экономическое положение ухудшается по всему миру: и в Европе, и в США, и в Азии, включая Китай и Индию. Поэтому рассчитывать на то, что у нас вдруг откуда-то появится экономический рост, скорее всего, не стоит. Действия нашего Центробанка, который фактически остановил монетизацию экономики, также не способствуют развитию. Населению невозможно взять кредит на развитие промышленности или получить ипотеку, что неизбежно тормозит экономический рост. Об этом открыто говорят не только в соцсетях, но и совершенно официально - представители деловых кругов: Совет промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата. Люди патриотически настроены на развитие экономики страны, но текущие финансовые решения этому препятствуют. Потребительская способность домохозяйств за последний год снизилась, и это подтверждает статистика: люди стараются экономить, покупают меньше, а приобретение дорогих вещей, автомобилей или квартир откладывается на неопределенное будущее. В этом нет ничего нового: мы живем в таких условиях уже не первый месяц и даже не первый год. Принципиально ситуация не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону. Резкого обострения, обвала экономики или социального взрыва не будет — в этом можно быть спокойными. Мобилизации также не предвидится. Нас ждет медленное, постепенное ухудшение уровня жизни. Страна находится в условиях военных действий, на которые идут огромные бюджетные траты, а Центробанк при этом не дает инструментов для развития экономики. Поэтому проблемы, безусловно, будут. Мы будем постепенно адаптироваться к этим условиям, пока не завершится специальная военная операция и не появится возможность полностью перестроить экономику».

Однозначно оптимистичных прогнозов никто из наших собеседников не построил. Однако, стоит отметить, что подобная ситуация складывается не только в России, но и в других странах. Предположений о приближающихся уже этой осенью резких негативных изменениях в социальном или экономическом положении россиян никто не высказал. Существующие проблемы, так или иначе, все равно стараются решать. А нам остается только надеяться на то, что власти, общество и экономика смогут быстро адаптироваться к любым актуальным вызовам, и апокалиптические прогнозы не сбудутся.

Александра Мошина