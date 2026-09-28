Псковских педагогов финансовой грамотности приглашают на конкурс профмастерства

Педагогов из Псковской области приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности. Организатор регионального этапа - Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, сообщили в ПОИПКРО.

До 15 ноября ведутся прием заявок и электронного пакета конкурсных материалов, проверка соответствия направленных документов и работ требованиям к оформлению и авторским правам. Экспертиза и оценивание конкурсных работ членами жюри назначена на 30 ноября, а подведение итогов состоится 4 декабря.

К участию приглашают педагогов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, системы среднего профессионального образования, дополнительного образования, а также педагогов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Победители регионального этапа участвуют во втором, федеральном этапе конкурса, который проводит Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ совместно с Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком и Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Второй - федеральный этап конкурса планируется с 23 января по 6 марта 2027 года. По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону: +7 (951) 751-33-78 — заведующий региональным центром финансовой грамотности Арина Куприянова.

С положением конкурса можно ознакомиться в файле.