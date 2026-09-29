Число ищущих работу больше года увеличилось в полтора раза

Около 13,3% россиян не могли найти себе работу 12 месяцев и более в июле 2026-го, говорится в докладе Росстата. Годом ранее таковых было 9,7%.

Средняя продолжительность поиска работы составила 5,1 месяца (у женщин — 5,6 месяца, у мужчин — 4,4), рассказали «Известиям» в Росстате. Нехватка кадров наблюдается в производстве, строительстве и рабочих профессиях, но на многие офисные позиции конкуренция растет, сказала партнер Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Виктория Павлюшина.

Также увеличивается доля граждан, которые не нуждаются в быстром трудоустройстве или очень избирательны, пояснили во ВНИИ Труда.

Кроме того, рост скрытой безработицы объясняется сложностями у малого и среднего бизнеса, полагает управляющий партнер Main Division, член Генерального Совета «Деловая Россия» Андрей Глушкин.

Такие компании всё чаще закрываются под давлением высокой ставки, дорогих кредитов и сокращения потребительского спроса, пояснил он. Кроме того, по словам эксперта, растет разрыв между навыками кандидатов и требованиями работодателей.

Влияет и замедление темпов создания новых рабочих мест, полагает эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. По ее мнению, для сокращения скрытой безработицы нужно развивать программы переобучения, профессиональной переподготовки и мобильности.