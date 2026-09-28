 
Экономика

Ирина Баранова: Ошибку в декларации на налоговый вычет всегда можно исправить

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Ошибку, допущенную при заполнении декларации для получения налогового вычета, всегда можно исправить или подать документы заново, за это не грозит штраф. Об этом рассказала эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Граждан, которые платят налоги, не штрафуют. Штрафуют тех, кто их не платит. Если в вашей декларации будет допущена какая-то ошибка, инспектор налоговой службы обязательно пришлет вам уведомление. Либо из налоговой инспекции вам позвонят и скажут, где вы сделали ошибку. И подать декларацию вы можете заново», – пояснила эксперт.

Она отметила, что период, за который гражданин может получить налоговый вычет, составляет три года – в течение этого срока можно исправить любые неточности. «Не нужно бояться. Действительно, сотрудники налоговой инспекции помогают, звонят, пишут уведомления и подсказывают, где что необходимо поменять», – добавила Ирина Баранова.

В части банковских продуктов процедура еще проще: банки сами за человека заполняют декларации. «Вам только нужно нажать на кнопочку "Отправить", и эта декларация уходит в налоговую инспекцию. Процесс максимально упростился. Поэтому этого просто не нужно бояться. Организации сами за вас формируют декларации. Вам только их необходимо подгрузить, заполнить данные и направить в налоговую инспекцию. И получить вычет», – резюмировала эксперт.

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