Ирина Баранова: Ошибку в декларации на налоговый вычет всегда можно исправить

Ошибку, допущенную при заполнении декларации для получения налогового вычета, всегда можно исправить или подать документы заново, за это не грозит штраф. Об этом рассказала эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Граждан, которые платят налоги, не штрафуют. Штрафуют тех, кто их не платит. Если в вашей декларации будет допущена какая-то ошибка, инспектор налоговой службы обязательно пришлет вам уведомление. Либо из налоговой инспекции вам позвонят и скажут, где вы сделали ошибку. И подать декларацию вы можете заново», – пояснила эксперт.

Она отметила, что период, за который гражданин может получить налоговый вычет, составляет три года – в течение этого срока можно исправить любые неточности. «Не нужно бояться. Действительно, сотрудники налоговой инспекции помогают, звонят, пишут уведомления и подсказывают, где что необходимо поменять», – добавила Ирина Баранова.

В части банковских продуктов процедура еще проще: банки сами за человека заполняют декларации. «Вам только нужно нажать на кнопочку "Отправить", и эта декларация уходит в налоговую инспекцию. Процесс максимально упростился. Поэтому этого просто не нужно бояться. Организации сами за вас формируют декларации. Вам только их необходимо подгрузить, заполнить данные и направить в налоговую инспекцию. И получить вычет», – резюмировала эксперт.