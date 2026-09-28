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Эксперт «Альфа-Банка»: Россиянам важно знать и использовать возможность налогового вычета на лекарства и образование

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Любой гражданин, получающий заработную плату и уплачивающий налог на доходы физических лиц (НДФЛ), имеет право на налоговый вычет. Однако многие упускают возможность вернуть деньги за лекарства, образование и даже за лечение своего близкого человека. Такое мнение высказала эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, НДФЛ исчисляется по ставке 13%. Самым популярным среди граждан остается имущественный налоговый вычет при покупке квартиры или оформлении ипотеки. Также в перечень возвращаемых льгот входят инвестиционные продукты, сферы лечения и образования. Однако два последних пункта часто являются недооцененными.

«Самый недооцененный налоговый вычет – это вычет на лекарства. Всем кажется, что только за сильно дорогостоящие препараты можно получить этот вычет. Абсолютно нет. Если вам врач выписывал лекарство, у вас есть рецепт, вы можете предъявить данную сумму, которую вы потратили на данное лекарство, к налоговому вычету», – отметила Ирина Баранова.

Еще одним недооцененным пунктом является образование. «Спортивные секции, кружки ваших детей. Если у спортивной секции или образовательного учреждения есть лицензия, вы также можете предъявить этот налоговый вычет. Этим обязательно необходимо воспользоваться», – добавила эксперт.

Помимо этого, есть распространенный стереотип, касающейся возврата только за себя. «Вы можете получить налоговый вычет за своего супруга. Вы можете оплатить, например, лечение своим родителям, которые находятся на пенсии, и получить налоговый вычет за оплаченную сумму лечения. На это стоит обратить внимание», – резюмировала Ирина Баранова.

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