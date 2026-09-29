 
Экономика

Объем производства сельхозпродукции достиг 38 млрд рублей в Псковской области

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Объем производства сельхозпродукции в Псковской области достиг 38 миллиардов рублей. Об успехах аграрирев на рабочей встрече губернатору региона Михаилу Ведерникову доложил министр сельского хозяйства Николай Романов.

Индекс производства сельхозпродукции составил 107% к аналогичному периоду прошлого года.

Успешно реализуются и крупные инвестпроекты: в Великолукском муниципальном округе запущен завод по убою скота и мясопереработке, в Бежаницком – строится крупный молочный комплекс «Ударник». В Гдовском округе планируется построить молочный комплекс на 1 200 голов скота – сейчас ведутся переговоры.

«Регион развивает не только инфраструктуру, но и научную базу. В рамках президентского нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» 3,4 миллиона рублей выделено на проведение молекулярно-генетических исследований племенного молодняка коров», – отметил Михаил Ведерников.

Одновременно область решает вопрос с кадрами для АПК: 10,6 миллионов рублей направлено на создание агроклассов. В 14 сельских школах создано 26 таких площадок для подготовки молодых специалистов.

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