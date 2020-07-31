Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Экономическим последствием пандемии коронавируса стало падение предпринимательских доходов россиян. Их доля в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, что стало самым низким квартальным значением показателя минимум с 2000 года, следует из данных Росстата.

Как сообщает РБК, в первом квартале 2020 года на них приходилось 5,9% доходов россиян. Отмечается, что предпринимательские доходы включают в себя в том числе вознаграждение за труд ИП и доходы от сдачи в аренду жилья.

В денежном выражении во втором квартале 2020 года доходы от предпринимательской деятельности составили 512 миллиардов рублей при общем объёме в 14,6 триллионов рублей.

Ранее в Минэкономразвития отметили, что в условиях ухудшения ситуации в связи с пандемией коронавируса социальная политика властей была направлена прежде всего на сохранение доходов граждан - как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми.