Сергей Вострецов: Внедрение ИИ — не угроза, а мощный драйвер развития экономики

Внедрение искусственного интеллекта — это не угроза, а мощный драйвер развития российской экономики, который открывает новые горизонты для роста производительности труда и повышения качества жизни граждан, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано нейросетью
Активное внедрение искусственного интеллекта в российскую экономику приведет к значительному росту спроса на квалифицированные IT-кадры. По оценкам Министерства труда и социальной защиты РФ, дополнительная потребность в специалистах, способных обучать модели ИИ и интегрировать их в производственные процессы, составит около 250 тысяч человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава Минтруда отметил, что в последние годы напряженность на IT-рынке труда заметно снизилась благодаря популяризации профессии, высоким зарплатам и росту производительности. Однако новый виток цифровизации и внедрения нейросетей может вернуть отрасль к острой конкуренции за кадры.
Такой прогноз отражает глобальные тенденции: искусственный интеллект не заменяет человека полностью, а создает новые профессии и трансформирует существующие. Специалисты по машинному обучению, инженеры по внедрению ИИ-систем, специалисты по данным (data scientists), архитекторы нейросетей и эксперты по этике ИИ станут еще более востребованными. Это касается не только IT-компаний, но и традиционных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и государственного управления.
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ приветствует технологический прогресс, но акцентирует внимание на необходимости защиты прав работников и качественной подготовки кадров.
Эксперты отмечают, что реализация такого сценария потребует комплексных мер: развития профильного образования, создания современных дата-центров, стимулирования внутренних IT-талантов и, возможно, привлечения специалистов из дружественных стран. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что успех цифровой трансформации России напрямую зависит от баланса между инновациями и социальной справедливостью.