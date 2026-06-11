 
Экономика

Сергей Вострецов: Внедрение ИИ — не угроза, а мощный драйвер развития экономики

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Внедрение искусственного интеллекта — это не угроза, а мощный драйвер развития российской экономики, который открывает новые горизонты для роста производительности труда и повышения качества жизни граждан, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Активное внедрение искусственного интеллекта в российскую экономику приведет к значительному росту спроса на квалифицированные IT-кадры. По оценкам Министерства труда и социальной защиты РФ, дополнительная потребность в специалистах, способных обучать модели ИИ и интегрировать их в производственные процессы, составит около 250 тысяч человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 

Глава Минтруда отметил, что в последние годы напряженность на IT-рынке труда заметно снизилась благодаря популяризации профессии, высоким зарплатам и росту производительности. Однако новый виток цифровизации и внедрения нейросетей может вернуть отрасль к острой конкуренции за кадры.

«Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах оценивается в 250 тысяч. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры», — подчеркнул Антон Котяков.

Такой прогноз отражает глобальные тенденции: искусственный интеллект не заменяет человека полностью, а создает новые профессии и трансформирует существующие. Специалисты по машинному обучению, инженеры по внедрению ИИ-систем, специалисты по данным (data scientists), архитекторы нейросетей и эксперты по этике ИИ станут еще более востребованными. Это касается не только IT-компаний, но и традиционных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и государственного управления.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ приветствует технологический прогресс, но акцентирует внимание на необходимости защиты прав работников и качественной подготовки кадров.

«По оценкам Минтруда, нам потребуется дополнительно 250 тысяч IT-специалистов — это огромный шанс для молодых людей, студентов и специалистов среднего возраста получить востребованную профессию с достойной оплатой труда. Однако профсоюзы СОЦПРОФ считают, что технологический прорыв должен идти рука об руку с социальной ответственностью. Мы настаиваем на том, чтобы государство и бизнес инвестировали не только в развитие ИИ, но и в массовую переподготовку кадров. Нельзя допустить, чтобы работники традиционных профессий оказались за бортом прогресса. Необходимо создавать программы переобучения, гарантировать социальную защиту на период адаптации и обеспечить достойные условия труда для новых IT-специалистов. СОЦПРОФ готов активно участвовать в формировании государственной политики в этой сфере: мы предлагаем усилить роль профсоюзов в мониторинге рынка труда, разработке отраслевых стандартов и контроле за соблюдением трудовых прав в условиях цифровизации. Только совместными усилиями власти, бизнеса и профсоюзов мы сможем превратить вызовы ИИ в реальные возможности для каждого российского работника», - подчеркнул председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. 

Эксперты отмечают, что реализация такого сценария потребует комплексных мер: развития профильного образования, создания современных дата-центров, стимулирования внутренних IT-талантов и, возможно, привлечения специалистов из дружественных стран. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что успех цифровой трансформации России напрямую зависит от баланса между инновациями и социальной справедливостью.

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