 
Экономика

Администрация Пскова подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»

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Администрация города Пскова подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией». Об этом глава Пскова Борис Елкин пишет в мессенджере «Макс».

Фото здесь и далее: Борис Елкин / «Макс»

«Эта организация – один из лидеров, представляющих интересы частных несырьевых компаний. Сотрудничество с городом даст нам множество возможностей в развитии данной сферы», - пишет глава Пскова.

Соглашение подразумевает реализацию совместных проектов, привлечение ценных кадров и ресурсов во взаимодействие с псковскими подразделениями и многое другое. Подписи поставили глава Пскова Борис Елкин и руководитель реготделения «Деловой России», председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников. 

«Наш визит мы совместили со знакомством с ПАО "АВАР – современным и постоянно развивающимся крупным предприятием Псковской области», - отметил Борис Елкин.

 

С 1967 года предприятие прошло большой путь и сегодня выпускает востребованную продукцию: от выключателей и реле до электронных блоков управления. Его комплектующие идут на крупнейшие автозаводы страны – АВТОВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, УРАЛ и другие. 

Сейчас на заводе реализуются инвестпроекты: наращивают мощности, расширяют площади, закупают современное оборудование.

По словам главы города, взаимодействие с «Деловой Россией» пойдет в тесной связи с заводом «АВАР». «Очень важно поддерживать местное производство, и мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству», - заключил глава Пскова.

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Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

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