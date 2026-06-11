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Бренд Nordman нравится людям — директор «Псков-Полимер»

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Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетил завод «Псков-Полимер», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин провёл для гостей экскурсию по двум цехам производства. На данный момент на обувной фабрике трудится более 800 работников, которые производят свыше 700 видов обуви объёмом примерно 2,5 миллиона пар в год.

«Бренд Nordman нравится людям. По Пскову и Питеру еду, смотрю, мужчины, женщины, дети носят нашу обувь», — комментирует Юрий Сорокин.

Далее делегация направилась в цех непосредственно по производству обуви. Юрий Сорокин объяснил процесс создания обуви: от колодки до итогового вида. Отдельно рассказал о вейдерсах (комбинезоны для рыбалки - ред.). После чего Андрей Яцкин пообщался с одной из сотрудниц цеха.

После делегация осмотрела склад готовой продукции. Юрий Сорокин рассказал, что продукцию фабрики планировали поставлять в Мичиган, но на данный момент сотрудничество приостановлено. «Сейчас наша обувь есть во всех странах бывшего СССР», — отметил директор «Псков-Полимер».

Далее процессия направилась на улицу Кузбасской Дивизии, которую планируют реконструировать. 

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Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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