Федеральная онлайн-программа для псковских предпринимателей стартует 17 августа

Федеральная онлайн-программа для предпринимателей Псковской области, организованная платформой «Деловая среда» от Сбербанка и региональным Фондом гарантий и развития предпринимательства.
Цель программы подготовки менторов «Гибкие технологии управления» - дать современные подходы и инструменты управления, расширить видение управления бизнесом, научить выбирать подходящие технологии управления для своего бизнеса, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.
Спикеры программы - ведущие эксперты в области Agile и действующие предприниматели с оборотом компании более 140 млн в год.
Организаторы заявляют, что после обучения участники онлайн-программы смогут сделать реальные изменения в бизнесе, научатся создавать востребованные продукты, создавать команды, а не нанимать персонал, и предотвращать в них конфликты.
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от «Деловой среды».
Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.