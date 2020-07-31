Экономика

Федеральная онлайн-программа для псковских предпринимателей стартует 17 августа

Федеральная онлайн-программа для предпринимателей Псковской области, организованная платформой «Деловая среда» от Сбербанка и региональным Фондом гарантий и развития предпринимательства.

Цель программы подготовки менторов «Гибкие технологии управления» - дать современные подходы и инструменты управления, расширить видение управления бизнесом, научить выбирать подходящие технологии управления для своего бизнеса, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Спикеры программы - ведущие эксперты в области Agile и действующие предприниматели с оборотом компании более 140 млн в год.

Организаторы заявляют, что после обучения участники онлайн-программы смогут сделать реальные изменения в бизнесе, научатся создавать востребованные продукты, создавать команды, а не нанимать персонал, и предотвращать в них конфликты.

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от «Деловой среды».

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.