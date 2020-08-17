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Экономика

Публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2019 год состоялись в Пскове

29.08.2020 20:14|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялись публичные слушания по проекту регионального закона «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год». Основным докладчиком стала заместитель губернатора Псковской области - председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации. 

Вице-губернатор во время презентации отметила, что доходная часть областного бюджета за 2019 год исполнена в сумме более 36 млрд рублей. В свою очередь доходы консолидированного бюджета за 2019 год исполнены в сумме более 41 млрд рублей.

В течение 2019 года в консолидированный бюджет Псковской области сверх первоначально утвержденного объема средств федерального бюджета было дополнительно распределено и учтено в бюджетах всех уровней 4,8 млрд рублей. Татьяна Баринова также добавила, что в конце 2019 года Псковская область получила грант в размере 540 млн рублей за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Бюджетная политика в части расходов областного бюджета была направлена на выполнение майских указов президента РФ, финансирование расходов на выполнение государственного задания, выплату социальных льгот, на уплату страховых взносов в федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования, реализацию программы действий по оздоровлению демографической ситуации, включая модернизацию системы здравоохранения области.

Консолидированный бюджет за 2019 год исполнен по расходам в сумме более 41,5 млрд рублей, областной бюджет — в сумме более 36,4 млрд рублей.

Государственный долг области на 1 января текущего года составил порядка 17 млрд рублей. При этом ведется активная работа по его уменьшению. В соответствии с законом области № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принято решение о проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным до начала 2019 года, со списанием 50% суммы обязательств в течение 5 лет, по 10% ежегодно. Проведение данной реструктуризации позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты 17 муниципальных районов на общую сумму около 96 млн. рублей.

По итогам доклада участники публичных слушаний, в число которых вошли представители органов исполнительной и законодательной властей областного и муниципального уровней, а также общественности, задали Татьяне Бариновой ряд вопросов. В частности, вице-губернатор прокомментировала вопросы обеспечения медицинских работников жильем и формирования налоговой базы бюджетов на последующие годы, а также ход реализации проекта кампуса ПсковГУ.

Теги: #бюджет #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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