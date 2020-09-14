Экономика

Псковская область вошла в топ-15 производителей сыров и сырных продуктов

Псковская область опустилась в рейтинге по производству сыров и сырных продуктов в России по сравнению с прошлым годом на два пункта, однако по-прежнему занимает достаточно высокое место – 15-ю строчку. Согласно данным Аналитического центра Milknews, по сравнению с 2019 годом псковские производители сократили в этому году производство молока на 2,1%. При этом в прошлом году регион демонстрировал, наоборот, прирост (+2,3%).

За январь-июнь 2020 года в Псковской области произведено 8,1 тыс. тонн сыров и сырных продуктов.

В целом, производство сыров и сырных продуктов в России за отчетный период выросло на 9,8%, до 368,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом производство сыров увеличилось на 10%, до 275,2 тыс. тонн, а сырных продуктов – на 10,3%, до 93,2 тыс. тонн.

Как отмечают аналитики, на 20 субъектов приходится 81% производства сыров и сырных продуктов в России. Рейтинг возглавляют Алтайский край (47 тыс. тонн, +2,5%), Московская область (30,1 тыс. тонн, -2,3%) и Брянская область (25,6 тыс. тонн, +10,8%).