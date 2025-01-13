Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завтраки в «Гельдте»
Обследования без очередей и хамства
Итоги 2024 Псковские медиа
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Рейтингомер По учебнику истории
Платное лечение
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Отпечаталось В сердце
100 самых Влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Экономика 13.01.2025 08:400 Самозанятые уплатили налогов почти на 100 млрд в 2024 году 16.01.2025 11:040 Средняя зарплата псковичей составила свыше 53 тысяч рублей – аналитики 15.01.2025 17:520 «Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику. ВИДЕО 15.01.2025 17:140 Аркадий Мурылев: Институт бизнес-омбудсмена необходим и должен развиваться 15.01.2025 13:230 Аркадий Мурылев: За десять лет проблемы бизнеса не изменились 15.01.2025 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Аркадием Мурылевым
 
 
 
Самое популярное 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 09.01.2025 09:560 В Пскове сбит пешеход на Рижском проспекте. ВИДЕО 10.01.2025 22:040 Крупнейший мировой производитель фанеры купил промышленную площадку в Пскове 15.01.2025 11:351 Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост 12.01.2025 12:000 Как собаки выбирают хозяина, рассказали кинологи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Средняя зарплата псковичей составила свыше 53 тысяч рублей – аналитики

16.01.2025 11:04|ПсковКомментариев: 0

Анализ рынка труда Псковской области свидетельствует о том, что в настоящее время средняя заработная плата жителей региона составляет 53,5 тысячи рублей, что на 4 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

В настоящее время наиболее высокий уровень дохода наблюдается в сфере логистики и перевозок, где средняя заработная плата составляет более 108 тысяч рублей. Также высокие доходы предлагаются для рабочих различных специальностей (около 94 тысяч рублей) и обслуживающего персонала (93 тысячи рублей).

В Псковской области высокодоходными являются следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (86 тысяч рублей), строительство и недвижимость (86 тысяч рублей), сельское хозяйство (86 тысяч рублей) и административный персонал (84 тысячи рублей).

За год наибольший рост доходов был отмечен у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+28 тысяч рублей), геологов и геодезистов (в среднем на 18 тысяч рублей), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+11 тысяч рублей) и производственников (+10 тысяч рублей).

Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025?

Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%), а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%). 63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?
В опросе приняло участие 165 человек
16.01.2025, 11:480 В Эстонии планируют построить завод боевых взрывчатых веществ 16.01.2025, 11:470 Музею-заповеднику «Изборск» отказали в передаче дома директора в федеральную собственность 16.01.2025, 11:350 «Елочный круговорот» устроили в Великих Луках 16.01.2025, 11:290 Новый магазин «Деревня Соловьи» откроется в Острове
16.01.2025, 11:250 За пять лет число участников культурных мероприятий в Псковской области выросло в три раза 16.01.2025, 11:210 Депутаты Куньинской волости поддержали преобразование района в округ 16.01.2025, 11:080 «Дневной дозор»: Повлияет ли отказ от бакалавриата на качество высшего образования в РФ? 16.01.2025, 11:050 Число населённых пунктов без электричества в Стругокрасненском округе сократилось до 69
16.01.2025, 11:040 Средняя зарплата псковичей составила свыше 53 тысяч рублей – аналитики 16.01.2025, 10:580 Возле крещенских купелей в Псковской области будут дежурить спасатели 16.01.2025, 10:540 Росгвардия задержала подозреваемого в краже продуктов в Великих Луках 16.01.2025, 10:530 Якушев предложил Путину присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» семи городам
16.01.2025, 10:480 «Псковское одноглазое лихо»: стали известны подробности ДТП с участием пьяного водителя 16.01.2025, 10:420 Две европейские семьи соотечественников приняли решение переехать в Псковскую область 16.01.2025, 10:360 «Три мудреца»: Ждать ли «подарков» в Новом году от дедушки Трампа? 16.01.2025, 10:310 Определены места для крещенских купаний в 2025 году в Псковской области
16.01.2025, 10:260 «Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка». ВИДЕО 16.01.2025, 10:100 Дом, баня и хозпостройка горели в Опочке 16.01.2025, 10:070 В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним 16.01.2025, 09:550 «Беседка»: Александр Седунов о 80-летии Победы и Годе защитника Отечества
16.01.2025, 09:520 В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком 16.01.2025, 09:510 Пенсионер погиб при пожаре в гдовской деревне Раскопель 16.01.2025, 09:440 Скончался депутат Спицинской волости Гдовского района Михаил Цыганов 16.01.2025, 09:370 76% псковичей считают, что они трудоголики – опрос
16.01.2025, 09:200 Количество людей без электричества в Псковской области сокращено до 1300 человек 16.01.2025, 09:000 Митрополит Матфей посетил «Рождественские встречи» в псковской в гимназии с изучением основ православной культуры 16.01.2025, 08:400 Объем кредитования под залог недвижимости вырос на 45% в 2024 году 16.01.2025, 08:200 Россияне смогут установить запрет на покупку SIM-карт без их присутствия
16.01.2025, 08:000 Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги гражданам 16.01.2025, 07:300 Всемирный день музыкальной группы The Beatles празднуют 16 января 16.01.2025, 07:000 Ледовары отмечают свой профессиональный праздник 16 января 15.01.2025, 22:000 Общественники проверили условия содержания осуждённых в исправительном центре при ИК-4 в Пскове
15.01.2025, 21:520 Фронтовики и участники Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин» 15.01.2025, 21:400 Активно заниматься карьерой в 2025 году планируют 56% жителей СЗФО — опрос 15.01.2025, 21:200 Бесплатные экскурсии организуют в Пскове для семей участников СВО 15.01.2025, 21:191 Свыше 6000 деревьев убрали с ЛЭП псковские энергетики после сильных снегопадов
15.01.2025, 21:000 За новогодние праздники две собаки не смогли пересечь границу РФ в Псковской области 15.01.2025, 20:430 Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на пересечении улиц Труда и Текстильной в Пскове 15.01.2025, 20:400 Монастырь Климента папы Римского на Завеличье станет темой Александро-Невских бесед 15.01.2025, 20:350 Александр Седунов возглавил общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области 
15.01.2025, 20:200 На январских каникулах псковичи выбрали гаджеты вместо прогулок — опрос 15.01.2025, 20:000 Петербургский театр кукол представит спектакль в изборском музее 15.01.2025, 19:590 Гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской. ФОТОРЕПОРТАЖ 15.01.2025, 19:460 Реставраторы приступили к подготовке для работ со сводами и стенами внутри Троицкого собора в Пскове
15.01.2025, 19:400 Развитие уличной культуры и спорта обсудили на заседании рабочей группы в Пскове 15.01.2025, 19:200 «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском перевезли почти три тысячи пассажиров в новогодние праздники 15.01.2025, 19:100 СОБЫТИЕ: Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской в Пскове 15.01.2025, 19:000 Петербуржский органист-виртуоз выступит с концертом в Пскове 19 января
15.01.2025, 18:400 Приставы помогли «Псковэнергосбыту» взыскать задолженность в размере 13 млн рублей 15.01.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 января 15.01.2025, 18:260 Исполнение доходов консолидированного бюджета в 2024 году  составило 71,3 млрд рублей 15.01.2025, 18:200 Псковское отделение Союзмаша запустило цикл профориентационных встреч для учащихся
15.01.2025, 18:150 Проблемы семей участников СВО обсудил сенатор Алексей Наумец в ходе рабочих встреч в округах 15.01.2025, 18:100 «Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка» 15.01.2025, 18:080 Псковские команды КВН «Камбаламба» и «Хочу погладить» прибыли на фестиваль в Сочи 15.01.2025, 18:010 Движение по Октябрьскому проспекту в Пскове затруднено из-за ДТП
15.01.2025, 17:570 Первенство Печорского округа по лыжным гонкам проведут в Стругах Красных из-за отсутствия снега 15.01.2025, 17:540 Места для крещенских купаний определили в Псковском районе 15.01.2025, 17:520 «Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику. ВИДЕО 15.01.2025, 17:490 Свыше 1000 деревьев убрали с ЛЭП псковские энергетики после сильных снегопадов
15.01.2025, 17:460 Крещенскую купель оборудуют в Великих Луках. ФОТО 15.01.2025, 17:440 Около миллиона рублей лишились двое псковичей после общения с мошенниками 15.01.2025, 17:360 Следственное управление по области пользуется заслуженным авторитетом — Михаил Ведерников 15.01.2025, 17:310 Водоснабжение временно отключат на улице Береговой в Великих Луках
15.01.2025, 17:220 Пешеходному светофору на проспекте Энтузиастов в Пскове потребовалась замена кабеля 15.01.2025, 17:140 Аркадий Мурылев: Институт бизнес-омбудсмена необходим и должен развиваться 15.01.2025, 17:130 «Беседка»: Безопасная зима. ВИДЕО 15.01.2025, 17:040 Эксперимент для самозанятых
15.01.2025, 16:590 Тала Нещадимова: Север области больше всего пострадал из-за циклона «Чарли» 15.01.2025, 16:450 Грабитель похитил смартфоны более чем на миллион рублей в Рождество и был пойман 15.01.2025, 16:430 Суд присяжных над жителем Вологды начался в Дедовичах по делу о перевозке наркотиков 15.01.2025, 16:350 Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от действий мошенников
15.01.2025, 16:280 Фотофакт: Зимняя радуга замечена в Усвятах 15.01.2025, 16:170 Аркадий Мурылев: Псковская федерация ММА входит в число лучших в СЗФО 15.01.2025, 16:140 ГД вводит штрафы за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора 15.01.2025, 16:110 Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru