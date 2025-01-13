Экономика

Средняя зарплата псковичей составила свыше 53 тысяч рублей – аналитики

Анализ рынка труда Псковской области свидетельствует о том, что в настоящее время средняя заработная плата жителей региона составляет 53,5 тысячи рублей, что на 4 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В настоящее время наиболее высокий уровень дохода наблюдается в сфере логистики и перевозок, где средняя заработная плата составляет более 108 тысяч рублей. Также высокие доходы предлагаются для рабочих различных специальностей (около 94 тысяч рублей) и обслуживающего персонала (93 тысячи рублей).

В Псковской области высокодоходными являются следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (86 тысяч рублей), строительство и недвижимость (86 тысяч рублей), сельское хозяйство (86 тысяч рублей) и административный персонал (84 тысячи рублей).

За год наибольший рост доходов был отмечен у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+28 тысяч рублей), геологов и геодезистов (в среднем на 18 тысяч рублей), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+11 тысяч рублей) и производственников (+10 тысяч рублей).

Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025?

Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%), а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%). 63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.