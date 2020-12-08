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Экономика

В Пскове подскочили цены на сахар, градусники и установку пластиковых окон

11.12.2020 15:25|ПсковКомментариев: 0

Цены товаров и потребительских услуг по Псковской области выросли в ноябре на 0,5%, а с начала года рост достиг 4,1%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В ноябре цены на продовольственные товары повысились на 0,8%, непродовольственные товары выросли на 0,5%, услуги подешевели на 0,1%.

Наибольший рост цен наблюдается на сахар-песок, они повысились на 8,6%, овощи подорожали на 7,8% (из них: огурцы – на 17,1%, помидоры – на 17%, свекла – на 3,6%). Также наблюдается рост у масла подсолнечного – на 5,3%, отечественной икры лососевых рыб – на 4,7%, маргарина – на 4,4%, яиц – на 4,3%, майонеза – на 3,7%. Консервы рыбные в томатном соусе подорожали на 3,6%, а макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 3,5%. Из фруктов и цитрусовых значительнее других подорожали груши – на 7,4%.

Однако наблюдалось и снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Из фруктов и цитрусовых наиболее подешевели яблоки – на 6,2%, из овощей: морковь – на 7,9%, капуста – на 7%, чеснок – на 3,3%. Из других товаров больше всего подешевела соль – на 3,5%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 3,2%, булочные изделия – на 3%.


Значительный рост цен среди непродовольственных товаров наблюдался на отдельные медицинские товары, медикаменты и перевязочные материалы. Заметнее всего подорожали электронный термометр - на 13%, линекс - на 8,2%, индапамид - на 5,7%, комбинированные анальгетики - на 5,2%, вата отечественная - на 4,1%, бромгексин - на 4%.

Существенное снижение цен наблюдается у настойки пустырника на 5,8% и бинта - на 3%. Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на щетку зубную – на 1,7%, пасту зубную, мыло туалетное – на 1,5%, сухие корма для домашних животных – на 0,8%, бумагу туалетную – на 0,6%, шампунь – на 0,2%. Снижение цен наблюдалось на мыло хозяйственное – на 4,4%, порошок стиральный – на 1%.
 
 
Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали плиты ДСП – на 5,5%, тетради школьные, холодильники двухкамерные – на 3,9%, металлочерепица – на 3,5%. Более всего подешевели свежесрезанные цветы, плиты бытовые – на 5,4%, электропылесосы напольные – на 4,4%, моноблоки – на 2,4%, печи микроволновые – на 2,3%.

Среди услуг наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на санаторно-оздоровительные услуги – на 5,9%, годовой полис КАСКО – на 3,9%, проживание в гостинице – на 3,2%, услуги железнодорожного транспорта – на 2,9%.

Услуга по установке пластиковых окон подорожала на 2,7%.

Теги: #Цены #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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