Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
Соглашение о сотрудничестве
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
елка желаний - мечты сбываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 18.01.2021 15:050 Декларировать цифровые финансовые активы обяжут губернатора, депутатов и глав районов 19.01.2021 16:221 Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий 19.01.2021 15:460 Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» предложено ввести в Псковской области 19.01.2021 15:041 Игорь Савицкий назвал главную угрозу для российского бизнеса 19.01.2021 14:260 «Эхономика» с Игорем Савицким. ВИДЕО 19.01.2021 13:420 Игорь Савицкий: Россия справилась с вызовами коронавирусного года на «удовлетворительно»
 
 
 
Самое популярное 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 16.01.2021 16:529 Подполковник и его жена скончались во время БДСМ-сессии 18.01.2021 15:392 В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины 19.01.2021 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.01.2021 21:0711 Алексей Навальный задержан на паспортном контроле в Шереметьево
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» предложено ввести в Псковской области

19.01.2021 15:46|ПсковКомментариев: 0

В Псковское областное Собрание депутатов поступил законопроект, предлагающий новый механизм сопровождения инвестиционных проектов в регионе и снижение порога планируемых инвестиций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента, соответствующие изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» разработал областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Согласно проекту закона, для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области, авторы инициативы предлагают снизить порог объема планируемых инвестиций по проекту со 100 до 50 млн рублей. При этом инвестиционный проект должен обеспечивать создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет области, а также соответствовать требованиям, предусмотренным порядком предоставления государственной поддержки инвесторам.

Документ предусматривает сопровождение инвесторов при подготовке проектов и их реализации по принципу «одного окна» и исключает из регионального законодательства понятие «стратегического инвестиционного проекта» - лишь такой статус проекта в действующей редакции закона позволял рассчитывать на организационное сопровождение при получении согласований и разрешений в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, поступивший в региональный парламент законопроект содержит нормы, связанные с оптимизацией деятельности совета по инвестициям в Псковской области и инвестиционной комиссии администрации Псковской области. Две структуры должны объединиться в один коллегиальный орган - Совет по инвестициям в Псковской области, члены которого получат полномочия на принятие решения об утверждении инвестпроекта и предоставлении государственной поддержки.

Разработчики документа предлагают применять новые положения с 1 апреля 2021 года - это обусловлено необходимостью разработки и приведения в соответствие подзаконных актов, обеспечивающих их реализацию. Ранее заключенные инвестиционные соглашения будут действовать до срока их окончания.

Дополнительных расходов из бюджета Псковской области принятие нормативного акта не потребует. Спикер областного Собрания Александр Котов направил законопроект для предварительного изучения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также в правовое управление. Решение о сроках рассмотрения проекта закона на сессии регионального парламента примет Совет Собрания.

Теги: #псковское областное собрание #инвестиции #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 305 человек
19.01.2021, 17:040 Реплика Донецкого: Почему Навальный не Мандела 19.01.2021, 17:000 Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины 19.01.2021, 16:590 В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 19.01.2021, 16:500 В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе
19.01.2021, 16:400 Тело рыбака обнаружено на льду Теплого озера в Гдовском районе 19.01.2021, 16:330 Общественный пресс-центр ПЛН: Принята стратегия развития Пскова до 2030 года - что дальше? 19.01.2021, 16:221 Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий 19.01.2021, 16:090 20-градусный мороз ожидается ночью в Псковской области
19.01.2021, 16:060 Базу хранения старых автобусов создают в Острове 19.01.2021, 16:010 «Гонки по вертикали»: кейс Навального, КПРФ на распутье и «битва за МСУ-2021» 19.01.2021, 15:591 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021, 15:564 Лидер КПРФ увидел у Навального лишь попытки организации «майдана» в России
19.01.2021, 15:510 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников 19.01.2021, 15:460 Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» предложено ввести в Псковской области 19.01.2021, 15:392 Володин призвал не допустить иностранного вмешательства в сентябрьские выборы в РФ 19.01.2021, 15:280 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах
19.01.2021, 15:190 Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» 19.01.2021, 15:100 Псковских землевладельцев оштрафовали в декабре на 235 тысяч рублей 19.01.2021, 15:041 Игорь Савицкий назвал главную угрозу для российского бизнеса 19.01.2021, 14:500 Православные псковичи продолжают крещенские купания. ФОТОРЕПОРТАЖ
19.01.2021, 14:430 Замглавы администрации по экономике появился в Великих Луках 19.01.2021, 14:280 Борщевик начал расти в Арктике 19.01.2021, 14:260 «Эхономика» с Игорем Савицким. ВИДЕО 19.01.2021, 14:112 В Кремле прокомментировали арест Навального
19.01.2021, 14:010 Двух великолучан отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 19.01.2021, 13:550 Псковская театральная мастерская «Гвозди» приглашает на занятия детей и подростков 19.01.2021, 13:420 Игорь Савицкий: Россия справилась с вызовами коронавирусного года на «удовлетворительно» 19.01.2021, 13:392 Стать священником в 21 год: дьякон Кирилл Быков о буднях студентов-теологов
19.01.2021, 13:200 В Пскове информационный центр полиции переехал на новое место 19.01.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 19.01.2021, 13:010 Преступность в Пскове выросла на 20% в 2020 году 19.01.2021, 12:440 Более 400 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове
19.01.2021, 12:392 Около 100 учителей требуются сельским школам в Псковской области 19.01.2021, 12:290 Виталий Козырев о налоговых изменениях для владельцев недвижимости с 2021 года 19.01.2021, 12:163 Суд решил вернуть прокурору уголовное дело в отношении депутата Олега Брячака 19.01.2021, 12:110 Дарья Козьякова о Себежском нацпарке и работе в избирательном округе
19.01.2021, 11:501 Педагоги с Дальнего Востока и Урала хотят преподавать в Псковской области 19.01.2021, 11:441 Экс-заместитель губернатора Псковской области обжалует решение о выселении из квартиры 19.01.2021, 11:231 Почти 200 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Псковской области за сутки 19.01.2021, 11:190 Власти США приветствуют решение не проводить чемпионат мира по хоккею в Белоруссии
19.01.2021, 11:180 От коронавируса в Псковской области скончались еще два человека 19.01.2021, 11:043 Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на номер 122 19.01.2021, 10:563 «Эхономика»: Игорь Савицкий расскажет, как бизнесу остаться на плаву в условиях пандемии 19.01.2021, 10:450 Более 1200 жалоб поступило в инспекцию труда Псковской области за год
19.01.2021, 10:340 Профильный комитет Госдумы поддержал правила назначения руководителей здравоохранения в регионах 19.01.2021, 10:302 Наше все: какие концерты и проекты готовит Псковская филармония после карантинной тишины 19.01.2021, 10:200 Тематические монеты планируют выпустить в России к 60-летию полета Гагарина в космос 19.01.2021, 10:110 Псковичей предупреждают о новых особенностях пересечения российско-латвийской границы
19.01.2021, 10:040 Пьяный водитель врезался в столб на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 19.01.2021, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Крещение Господне. ВИДЕО 19.01.2021, 09:592 Псковская область отказалась от проведения «Лыжни России» в этом году 19.01.2021, 09:541 Женщины не доносят премию до дома чаще мужчин
19.01.2021, 09:470 Активисты из Псковской области помогают бездомным животным пережить зиму 19.01.2021, 09:420 Мужчина погиб на пожаре в Порховском районе 19.01.2021, 09:340 Всего три очага коронавируса остаются активными в Псковской области 19.01.2021, 09:300 Космический корабль для коммунальщиков
19.01.2021, 09:240 Несколько жилых домов горело в Псковской области 18 января 19.01.2021, 09:150 Псковского адвоката заключили под стражу по обвинению в убийстве 19.01.2021, 09:090 Утеплитель ворот обгорел в гаражном кооперативе в Пскове 19.01.2021, 09:000 Православные верующие празднуют сегодня Крещение Господне
19.01.2021, 08:500 Выставка живописи Александра Коростелева «Реликтовый свет» откроется в Пскове 22 января 19.01.2021, 08:380 Спад заболеваемости COVID-19 к лету прогнозируют в России 19.01.2021, 08:300 Организаторы «перезагрузят» Дни Пушкинской поэзии 19.01.2021, 08:200 Архивисты рассказали о золотом подарке брата императора Александра II Троицкому собору
19.01.2021, 08:070 Центробанк планирует развить институт информаторов 19.01.2021, 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.01.2021, 07:190 Псковский драмтеатр включил в репертуар января «Пиковую даму» 19.01.2021, 06:580 Еще одна категория россиян сможет досрочно выйти на пенсию
18.01.2021, 23:320 Минобороны РФ сообщило о применении инновационных методов лечения болезни Паркинсона 18.01.2021, 23:161 С января платежки за мусор будут приходить псковичам до 10 числа 18.01.2021, 23:124 На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек 18.01.2021, 23:070 В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Сытый Студент»
18.01.2021, 23:020 23 человека умерли за год Псковской области из-за отравления алкоголем 18.01.2021, 22:560 Проект расчистки реки Псковы разработают до середины октября 2022 года 18.01.2021, 22:380 В Великих Луках начались крещенские купания 18.01.2021, 22:330 Областная библиотека приглашает на фотовыставку Валентины Чеботаревой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.