Клубника в России за месяц подешевела почти на треть

Клубника в середине мая в российских торговых сетях продается по цене около 800 рублей за 1 кг. Это на 28% дешевле, чем в апреле, когда 1 кг стоил от 1120 рублей. Об этом 13 мая рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за 1 кг», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Снижение цен эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться к началу лета. Спрос на ягоды в России устойчиво растет: по оценкам, ежегодный прирост составляет 8–12%.