 
Экономика

Клубника в России за месяц подешевела почти на треть

0

Клубника в середине мая в российских торговых сетях продается по цене около 800 рублей за 1 кг. Это на 28% дешевле, чем в апреле, когда 1 кг стоил от 1120 рублей. Об этом 13 мая рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за 1 кг», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Снижение цен эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться к началу лета. Спрос на ягоды в России устойчиво растет: по оценкам, ежегодный прирост составляет 8–12%.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026