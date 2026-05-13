 
Экономика

Росконгресс спрогнозировал дефицит двух ключевых в мире продтоваров

Ситуация вокруг Ирана и рост цен на газ выльются в подорожание ключевых для мирового рынка продовольственных товаров — кукурузы и пшеницы, говорится в докладе Росконгресса «Рынок удобрений: как геополитика меняет логистику и цены».

По словам авторов, рынок удобрений и сельское хозяйство находятся в уникальной зависимости от нефтегазовых и военно-политических кризисов: природный газ служит основным сырьем для азотных удобрений, а логистика и платежи в этом секторе крайне чувствительны к санкциям и блокировкам.

«Наиболее высокие риски, связанные с войной в Иране и перекрытием Ормуза, угрожают азотным удобрениям. Фермеры по всему миру в финансовом стрессе, и уже идет процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу, существует риск дефицита и роста цен на них», — говорится в документе.

Эксперты проанализировали потребность в азотных удобрениях и, соответственно, зависимость от цен на них для четырех основных сельскохозяйственных культур: пшеницы, кукурузы, риса и сои.

«Согласно данным The International Food Policy Research Institute (IFPRI) и Всемирного банка, особенно чувствительны культуры с высокой азотоемкостью, прежде всего кукуруза и пшеница», — уточняют авторы.

При этом для сои потребность в азотных удобрениях почти нулевая — эта культура биологически фиксирует азот из природной среды.

«Когда азот слишком дорог, фермеры частично уходят из кукурузы в сою или другие менее азотоемкие культуры. Это не просто микроэкономическая адаптация — на макроуровне это меняет баланс мировых товарных рынков: кукуруза может недополучить площадь, соя — получить ее в избытке, а дальше меняются цены на корма, мясо, растительные масла и биотопливо», — объясняется в докладе.

При этом, отмечают эксперты, рост цен на энергоносители проявляется на рынке продовольствия не сразу, а со значительным временным лагом, пишет РИА Новости

«В отличие от нефти, где рыночная реакция может быть почти мгновенной, в продовольствии эффект часто проявляется через сезон. Энергетический шок сегодня может сначала поднять цены на удобрения, затем изменить закупочную стратегию перед посевной, а уже потом, через месяцы, проявиться в урожае и экспортных балансах», — уточняют они.

Причем продовольственная инфляция после энергетического кризиса продолжается часто дольше, чем само энергетическое потрясение, заключают авторы. 

