Экономика

Россияне взяли рекордный за всю историю объем кредитов

Объем выданных кредитов наличными в России превысил в декабре 2020 года 516 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

По сравнению с «нековидным» декабрем 2019 года рост составил 4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Участники рынка, в первую очередь, объясняют такую динамику традиционным сезонным фактором, тратами граждан перед новогодними праздниками.

При этом количество кредитов уменьшилось на 9% - до 1,46 млн рублей. Однако средняя сумма кредита выросла, по итогам декабря она также обновила максимум и достигла 355 тысяч рублей. По сравнению с прошлогодним декабрем средний чек вырос на 12%.

Между тем напомним, что средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам минувшего года составил около 4 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«В 2020 году средний платеж в счет погашения просроченного кредита составлял порядка 4 тысяч рублей. Каждый четвертый должник, вышедший на просроченную задолженность, не смог правильно соизмерить уровень своего дохода с ежемесячным платежом и оценить риски», - говорилось в ранее представленном исследовании.

По оценкам НАПКА, наиболее комфортный уровень платежной нагрузки на клиента варьируется в пределах 20-30% от дохода.

Число банкротств россиян и индивидуальных предпринимателей (ИП) подскочило в минувшем году сразу на 72,6%. «В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами, в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году», - указывалось в материалах «Федресурса».

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России - снизилась с 1,7% до 1%.

Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, до конца 2020 года несостоятельными стали 282,3 тысячи граждан РФ.

Ранее замминистра экономического развития Илья Торосов связывал рост числа прошедших через процедуру личного банкротства с повышением информированности граждан о ней. «Освобождение граждан от непосильных долгов имеет, прежде всего, социальное значение. Мы даем тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность "перезапуститься". Поэтому повышение информирования тех, кому эта процедура предназначена, несомненно влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан», - отмечал замглавы МЭР.

При этом, как следует из статистики Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году россияне подали через многофункциональные центры (МФЦ) более 6,4 тысячи заявлений о банкротстве по новой процедуре. Упрощенный механизм списания долгов без судебных разбирательств заработал в России 1 сентября прошлого года, уточнял РБК.

В целом внесудебное банкротство возбуждалось в 28,8% случаев. Было возбуждено 1849 процедур, 4 564 заявлений возвращено.