Экономика

С московским паром!

Бизнес из столицы проявил интерес к муниципальным баням Пскова.

Все три бани Пскова, находящиеся в городской собственности, уйдут в частные руки. О такой судьбе парных на улицах Советской, Конной и Боровой в конце прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал директор Банно-прачечного комбината Сергей Колосов. А уже в конце января глава администрации Пскова Александр Братчиков внес бани в список объектов, в отношении которых городские власти планируют в этом году заключить концессионные соглашения.

Если по-простому, концессия дает возможность избавиться от головной боли с убыточными объектами. Туда, где не справляется муниципалитет, приходят предприимчивые частники. Концессионер имеет возможность заработать на них денег, но берет обязательство сохранить социальную функцию. В случае с банями ею являются льготные помывки.

В декабре Сергей Колосов предоставил «МК-Псков» цифры: 6 млн убытка за 2020 год. Не помогла коронавирусная фора: по указу губернатора муниципальные бани открылись на три недели раньше частных.

«Мы не работали с конца марта до июля, - пояснил Сергей Колосов в беседе с корреспондентом ПЛН. - Естественно, упала посещаемость, всего за год на 45%. Даже после того, как нас открыли, пенсионеры сидели дома в связи с указом губернатора. Только сейчас люди начинают идти в баню. У нас чистенько, но скромненько, ремонт не делался с конца 80-х - начала 90-х. А пар отличный!»

Нет посетителей - нет прибыли у арендаторов. На Конной квадратные метры арендует пивное кафе, на Советской частные банщики взяли под свое крыло пустующее отделение на втором этаже, оборудовали отдельные кабинки, открыли точку общепита. Теперь не понимают, что ждет бизнес впереди.

«Аренду оформили полтора года назад, только сейчас почувствовали, что есть небольшая прибыль, а то было тяжеловато, - говорит Павел Цапенко, управляющий «Купеческих бань» с Советской. - Пока что у нас отдельно мужские и женские дни, но в здании есть еще одно пустующее отделение. Хотели и его со временем взять в аренду, но теперь непонятно, кто зайдет на объект, и пока проект отложили в сторону. Будут ли с нами расторгать договор и как концессионер намерен развивать баню - информации мало, думать пока не над чем».

Псковская Лента Новостей обратилась в администрацию за подробностями будущей сделки.

«В настоящее время возможностей городского бюджета не хватает на реконструкцию и поддержание муниципальных бань в достойном состоянии. В связи с этим администрацией города Пскова было принято решение о проработке вопроса по переводу бань на схему концессии», - сообщил в официальном ответе Александр Братчиков.

Он назвал перспективным такой способ «решения задач и проблем социально-экономического развития муниципального образования за счет привлечения средств частных инвесторов». Среди преимуществ он перечисляет снижение расходов бюджета, эффективное использование муниципального имущества и сохранение его целевого назначения, решение социальных задач за счет средств частных партнеров, возможность выбора инвестора на конкурсе. Риски берет на себя частник, население получает более качественные услуги, а город - поступления в бюджет и возможность получить право на собственность, которой бани обрастут за период концессии.

Идея отдать бани в концессию возникла не сама по себе, есть конкретный инвестор, который в октябре вышел на администрацию с этим предложением. Конечно, будет конкурс, но основной интересант уже обозначил свои намерения.

«В концессионном соглашении будет закреплено обслуживание льготных категорий граждан по льготным тарифам», - ответил Александр Братчиков на самый животрепещущий вопрос.

Сейчас в бане на Советской льготники моются по талонам из соцзащиты за 10 рублей (услугой с начала года воспользовались 62 человека), пенсионеры покупают билеты за 100 рублей (700 человек с начала года). Во всех трех банях помылись с 1 января 6000 человек. Полтора часа пара обычному посетителю стоят 180 рублей в рабочие дни и 240 рублей в выходные.

Низкая цена помывочного билета вполне соответствует уровню материального благосостояния жителей Пскова. Слово «концессия» заставило завсегдатаев городских бань собирать подписи против передачи комплексов частному лицу. А ну как сделают нам новые Сандуны да и цены взвинтят московские?

Точно также шесть лет назад горожане собирали подписи против продажи Гельдтовой бани. Однако бюджет получил 8,1 млн рублей, а структуры бизнесменов братьев Кухи - баню в аварийном состоянии со статусом объекта культурного наследия. Вместе с покупкой шло обязательство сохранить назначение, баня должна оставаться баней еще минимум 49 лет. Реставрация должна была завершиться в первой половине 2020-го года.

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Но пока согласовали все бумаги, на объект рабочие вышли только прошлым летом. Текущий срок завершения работ - конец года.

«К концу года мы закончим реставрацию, - выразил уверенность Роман Кухи в беседе с корреспондентом ПЛН. - Открыть баню планируем также к концу года, если все получится, и не будет никаких негативных моментов».

На первый квартал этого года (то есть на ближайшие полтора месяца) запланированы публичные слушания, где горожанам предложат дать свою оценку возможности заключения концессионного соглашения в отношении муниципальных бань. В случае положительного решения свое слово должна будет еще сказать гордума.

Если планы городских властей осуществятся, Банно-прачечный комбинат будет ликвидирован. Прачечной там уже нет, теперь уходят и бани. Прачечная на Коммунальной, 25 также среди объектов, которые планируют передать в концессию. Это еще один убыточный городской объект, он закрылся более двух лет назад. Официально он уже называется Центром спортивной гимнастики, планируется, что заработает он под эгидой четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

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В конце прошлого года губернатор Михаил Ведерников заявил о заключении соглашения с Минспорта. По нему регион получит на создание Центра в этом году 36 млн рублей, в следующем - 34,6 млн. Но это уже совсем другая история.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова