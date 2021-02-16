Экономика

Расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12%

Расходы граждан на товары повседневного спроса в январе 2021 года оказались на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Традиционное падение после декабрьского пика праздничных трат оказалось ниже (-17%), чем в 2020-м (-21,2%). Расходы россиян равномерно увеличились во всех доходных группах и федеральных округах. Исключением стали только Уральский федеральный округ (УФО) и Санкт-Петербург, где январские траты выросли по сравнению с прошлым годом на 23,5% и 19,6% соответственно

В какой-то степени такая «расточительность» связана с ростом цен, пишет газета «Известия».

По мнению научного сотрудника Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, рост трат россиян в январе 2021 года обеспечили именно люди с высокими доходами, которые в принципе в этом месяце не снижают своей покупательской активности по сравнению с декабрем - просто переносят ее за рубеж, где отдыхают на курортах, посещают распродажи, рестораны.

«В условиях закрытой границы эта часть населения продолжала тратить примерно те же средства, как и в прошлом году, но уже в России, что и увеличило индекс покупательской активности», - сказал он.

Дмитрий Журавлев также выразил уверенность, что неожиданное для пандемии увеличение трат во время новогодних каникул должно позитивно отразиться на экономике.