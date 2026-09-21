920 псковских работодателей повысили зарплату сотрудникам после проверок УФНС

В 2026 году 920 работодателей в Псковской области повысили заработную плату сотрудникам после мероприятий налогового контроля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по региону.

В Псковской области постоянно выявляют теневую заработную плату, отметили в управлении. Инспекторы анализируют данные из различных источников, проводят контрольные мероприятия и взаимодействуют с профильными ведомствами. Налоговики в первую очередь проверяют компании, которые платят сотрудникам меньше среднего уровня по отрасли или ниже регионального прожиточного минимума. Также инспекторы выявляют работодателей, которые платят зарплату ниже среднего по отрасли на 20% и более, или подменяют трудовые договоры соглашениями с самозанятыми.

В 2026 году налоговая служба провела рабочие встречи с налогоплательщиками. В результате мероприятий и добровольного уточнения обязательств 920 компаний повысили оклады. Кроме того, 21 работодатель официально трудоустроил 36 физических лиц. 35 налогоплательщиков устранили нарушения при работе с самозанятыми, а 10 работодателей переоформили договоры с самозанятыми гражданами в трудовые.