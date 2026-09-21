Псковская область сохранила 71-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат во втором квартале 2026 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Для оценки ситуации эксперты рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен рейтинг. Иначе говоря, оценка регионов производилась по покупательной способности зарплаты. Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.

По итогам исследования, Псковская область поднялась на 71-е место. Чистая медианная зарплата за второй квартал составляет 53 065 рублей. Соотношение чистой зарплаты к значению по Российской Федерации составило 0,7. Соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набор составило 2,1.

Напомним, в аналогичном рейтинге прошлого года Псковская область также заняла 71-е место.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Мурманская область;

14 место - Санкт-Петербург;

15 место - Ленинградская область;

30 место - Архангельская область;

34 место - Новгородская область;

47 место - Республика Карелия;

58 место - Вологодская область;

69 место - Калининградская область.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. Вторую, третью и четвертую строчки рейтинга по покупательской способности медианной зарплаты занимают Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область, соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна 4,3 фиксированным наборам товаров и услуг. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра замыкает лидирующую пятерку регионов с результатом 3,8 фиксированных набора товаров и услуг на одну чистую медианную зарплату.

Помимо вышеназванных пяти регионов в лидирующую группу рейтинга вошли: Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Татарстан, Красноярский край и Москва. Таким образом, в число лидеров вошли те регионы, где покупательская способность медианной зарплаты выше или равна 3 фиксированным наборам товаров и услуг.

Санкт-Петербург в текущем рейтинге занял 14 место с результатом 2,9 фиксированных набора товаров и услуг на одну медианную зарплату.

В конце рейтинга расположились Алтайский край, Крым, Севастополь, Ивановская область, Ставропольский край, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Во всех перечисленных регионах отношение рассчитанной чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равно или не превышает двух раз.

В среднем по России чистой медианной зарплаты хватит примерно на 2,7 фиксированных потребительских набора. В 22 регионах из анализируемых 85 это соотношение равно или выше среднероссийского показателя.