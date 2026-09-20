Россия сократила импорт картофеля из Китая

Россия резко сократила импорт китайского картофеля: августовские объемы оказались на четверть ниже показателя за тот же месяц прошлого года — 1,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни.

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При этом просадка в месячном выражении оказалась еще более заметной — почти в 2,5 раза.

Россия по итогам августа вошла в пятерку крупнейших мировых импортеров китайского картофеля, уступая лишь Малайзии (4,2 миллиона долларов), Вьетнаму (3,6 миллиона долларов) и Гонконгу (1,9 миллиона долларов), пишет «РИА Новости».