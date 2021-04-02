Экономика

Михаил Ведерников назвал реальной перспективу третьей очереди ОЭЗ «Моглино»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросу создания третьей очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, руководитель ОЭЗ Антон Яковлев, а также представитель одного из потенциальных инвесторов.

«У нас неплохими темпами заполняется первая площадка «Моглино», есть понимание по срокам размещения новых инвесторов вокруг якорного резидента второй площадки особой экономической зоны. Стратегическим и достаточно интересным с точки зрения инвестирования является площадка «Моглино-3» в Дедовичском районе», — отметил глава региона.

Представитель потенциального инвестора ознакомил участников рабочего совещания с основными деталями перспективного проекта. В частности, предприятие после выхода на плановую мощность может обеспечить до 2 млрд рублей налоговых отчислений в год.

По итогам совещания глава региона запланировал переговоры с руководством Псковской ГРЭС для обсуждения уровня тарифов для резидентов ОЭЗ.

Михаил Ведерников добавил, что сейчас Псковская ГРЭС работает не на полную мощность. Площадка «Моглино-3» является перспективной для энергоемких проектов, а также может стать еще одной точкой роста для экономики региона.

«Проект очень непростой, с большим количеством нюансов и задействованных сторон. Но он вполне реален, поэтому идею будем «дожимать» до конца», — отметил Михаил Ведерников и выразил готовность в дальнейшем обратиться в Правительство РФ для оказания поддержки в создании соответствующей инфраструктуры.