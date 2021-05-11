Экономика

Налоговики рассказали псковичам, как стать самозанятым или ИП

Онлайн-вебинар для будущих индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых граждан провели работники межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области (далее инспекция) совместно с региональной Торгово-промышленной палатой (ТПП). К онлайн-трансляции подключилось более 100 слушателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, заместитель начальника отдела камеральных проверок №4 инспекции Кристина Богарская подробно рассказала о налоговом режиме для самозанятых индивидуальных предпринимателей и физических лиц – «Налог на профессиональный доход», о способах регистрации, а также о том, как это сделать без посещения налогового органа через мобильное приложение «Мой налог». Она также разъяснила работу другого приложения, которое позволяет зарегистрироваться в качестве ИП через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Кроме того, она рассказала о возможности предоставления «налоговых каникул» для предпринимателей, зарегистрированных впервые.

На вопросы будущих предпринимателей о порядке регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ) и ответственности в случае ее неприменения ответил начальник отдела оперативного контроля инспекции Сергей Изергин. Он отметил, что в настоящее время Федеральная налоговая служба реализует два отраслевых проекта: «Исключение недобросовестного поведения на рынках» и «Общественное питание», целями которых как раз является контроль за применением ККТ, а также создание справедливой конкурентной среды для предпринимателей, в том числе и для начинающих.

Сергей Изергин проинформировал о разработанном мобильном приложении «Проверка чека ФНС России», которое позволяет покупателям (клиентам) получать и хранить чеки в электронном виде, проверять легальность чеков и добросовестность продавца, сообщать о нарушениях в ФНС России.

Одними из самых популярных вопросов, поступающих от слушателей во время проведения онлайн-вебинара, стали вопросы по порядку и срокам перечисления налоговых платежей, сборов, страховых взносов и иных обязательных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Отвечая на них, начальник отдела урегулирования задолженности №3 инспекции Дмитрий Иванов подробно рассказал об оформлении платежных поручений, о возможности оплаты с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Он также обратил внимание на изменения реквизитов казначейских счетов и перечня кодов бюджетной классификации в Псковской области с 1 января текущего года.

Завершая встречу, начальник отдела консалтинга и развития предпринимательства Псковской области ТПП Надежда Зубова поблагодарила сотрудников инспекции за исчерпывающую информацию и предложила продолжать дальнейшее сотрудничество.