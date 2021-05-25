Экономика

Со слоном и мухой сравнил псковский чиновник федеральные и региональные торговые сети

Со слоном и мухой сравнил федеральные и региональные торговые сети заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - начальник отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции Сергей Зуев. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, рассуждая о перспективах развития местной торговли в условиях, когда все заполонили федеральные сети.

«Нашим предпринимателям тягаться с федеральными сетями становится нецелесообразно. Это как муха и слон. У слона больше возможностей разобраться с мухой», - отметил он. Региональным торговым сетям, по его мнению, трудно выжить из-за сложностей с логистикой и ритмичностью закупок у производителей. Кроме того, в магазинах федеральных торговых сетей цены на порядок дешевле, чем в региональных. «И это вопрос конкуренции на рынке. Мы не можем заставить людей покупать более дорогие продукты только потому, что это магазин региональной торговой сети», - пояснил Сергей Зуев, добавив, что зачастую население, понимая порядок цен, обращается в администрацию с просьбой открыть в том или ином населенном пункте магазин именно федеральной сети.

В связи с этим Сергей Зуев призывает не относиться к федеральным торговым сетям как к какому-то злу. «Это один из участников рынка, который позволяет одним предпринимателям определять для себя уникальную бизнес-модель и зарабатывать на этом, а производителям использовать это как источник для сбыта своей продукции. Это серьезный инструмент», - полагает гость студии.

Что касается региональных сетей, по его мнению, они должны привлекать покупателей более качественной продукцией, а также той, которую нельзя купить в других магазинах. И речь в данном случае идет не только о продукции местных производителей.