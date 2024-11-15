Экономика

Каждый второй пскович постоянно пользуется бонусными картами магазинов - опрос

Каждый второй пскович (52%) постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов, каждый третий — иногда. О том, что никогда не пользуются скидочными картами, рассказали 14% опрошенных. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные горожане из Пскова.

Выгоду от скидок горожане оценивают достаточно скромно. По мнению 43% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 рублей в месяц. 11% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1000 рублей в месяц, а 18% — от 1000 до 3000 рублей.

На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин. А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин.

Чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 47%, а среди горожан старше 45 лет таких уже 59%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе.

Псковичи с доходом до 50 тысяч рублей используют карты магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше, но экономят по ним меньше денег практически в 1,5 раза.