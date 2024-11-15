Экономика

Псковская область сохранила 72 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню заработных плат, следует из результатов исследования РИА Новости.

В Псковской области доля работающих людей, получающих зарплату выше 100 тысяч рублей, составляет 4,5%. Получающих меньше 30 тысяч рублей 34,7%. Диапазон заработных плат в регионе составил 26-54 тысячи рублей.

Согласно статистике Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2023 года по август 2024 года составила 72 тысячи рублей в месяц (с учетом выплаты НДФЛ), что на 18,2% больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом безработица в августе 2024 года составила лишь 2,4%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели как доля низкооплачиваемых работников (менее 30 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

10 место - Мурманская область;

11 место - Санкт-Петербург;

19 место - Архангельская область;

22 место - Ленинградская область;

26 место - Республика Карелия;

33 место - Вологодская область;

42 место - Калининградская область;

50 место - Новгородская область.

В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, в котором такую заработную плату получают 66,6%. Аналитики отмечают, что Чукотский автономный округ занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 35 до 84 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. У региона лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты – от 87 тысяч до 191 тысячи рублей в месяц. В Ямало-Hенецком автономном округе типичная зарплата немного меньше – 78-181 тысяча рублей.

Напомним, ранее в аналогичном рейтинге Псковская область также заняла 72 место.