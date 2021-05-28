Экономика

Депутаты одобрили в первом чтении порядок участия псковичей в инициативном бюджетировании

На 51-й сессии городской Думы в первом чтении одобрен порядок участия граждан в инициативном бюджетировании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Данный документ позволит жителям нашего города принимать участие в решении вопросов местного значения, активно выдвигать свои инициативы, и, что очень важно, найти поддержку в бюджете муниципалитета и региона», - отметила глава Пскова Елена Полонская.

Пока нормативно-правовой акт принят в первом чтении, на сессии избрана рабочая группа в составе депутатов городской Думы и представителей администрации Пскова по доработке порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения конкурсного отбора территории города.

Депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы окончательно утвердить порядок участие граждан в инициативных проектах.

Внеочередная сессия городской Думы по рассмотрению данного вопроса намечена на 10 июня.

Согласно федеральному законодательству, общий порядок участия граждан в решении вопросов местного значения определен, и в настоящее время необходимо принять муниципальные правовые акты.

Напомним, институт об инициативном бюджетировании был введен на основании законопроекта, внесенного сенаторами Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко, а также депутатом Госдумы Сергеем Неверовым. Псковская область также поддерживала эту инициативу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что инициативное бюджетирование даст возможность решать наиболее насущные проблемы, активно вовлекая в этот процесс жителей территорий, отметили в пресс-службе ОМСУ.