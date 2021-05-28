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Экономика

В Псковской области выросло производство молока

31.05.2021 14:46|ПсковКомментариев: 0

Около 65 тыс. тонн молока произвели сельскохозяйственные предприятия Псковской области за первый квартал 2021 года. Это на 1,5% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Лидирующие позиции по надою молока на фуражную корову за текущий период занимают Великолукское ООО «СЛАКТИС» (свыше 18 тыс. тонн), ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района (более 5,5 тыс. тонн), ООО «Добручи-2» Гдовского района (более 2,5 тыс. тонн), ООО «Агрофирма Черская» Палкинского района (более 2,3 тыс.тонн) и ООО ПЗ «Вязье» Дедовичского района (более 2 тыс. тонн).

Лидерами по приросту объема производства молока на одну фуражную корову по сравнению с аналогичным периодом прошлого года являются ОАО «Красное знамя» — прирост составляет 840 кг, ООО «Добручи-2» с показателем в более чем 700 кг, ИП ГКФХ Арутюнян А. В. Куньинского района (около 640 кг) и ООО «Нерта» Опочецкого района» (более 500 кг).

Теги: #молоко #Псковская область #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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