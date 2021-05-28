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Экономика

«Эхономика»: Что происходит в «Сибирском гостинце»? ВИДЕО

01.06.2021 15:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 1 июня. Гость студии - генеральный директор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас.

Напомним, компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016-м пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». Сегодня предприятие не только является действующим, там уже производят продукты, полученные методом сублимационной сушки, но и активно растет и расширяется. Но не все так радужно. Судебный иск от налоговой инспекции на банкротство, жалоба бывшего бухгалтера, указавшего на грубые нарушения в финансовой деятельности резидента «Моглино» и даже уголовное дело в отношении гендиректора «Сибирского гостинца», - это, к сожалению, тоже реалии сегодняшнего дня. 

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Сегодня ведущий Алексей Овчинников вместе с Дмитрием Ходасом поразбирался, почему у инвестора возникла череда таких серьезных проблем, и как он намерен их решать.

Теги: #эхо москвы в пскове #бизнес #Эхономика #Моглино #резидент
Источник: Псковская Лента Новостей
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