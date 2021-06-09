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Экономика

Эксперт рассказал, как обеспечить себя пенсией в 100 тысяч рублей

13.06.2021 16:53|ПсковКомментариев: 0

Чтобы доход от накоплений на пенсии составлял 100 тысяч рублей, к этому времени нужно сформировать инвестиционный портфель с 30-40 миллионами рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансового советника консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.

«В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса», – сказал эксперт.

Чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности средств можно ориентироваться на 3-4% в год в долларах США. Это соответствует дивидендной доходности акций и паев надежных компаний и инвестиционных трастов недвижимости, купленных по приемлемой цене, заметил он.

Чтобы доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, понадобится: 100 тыс. руб. * 12 мес. / 3-4% = 30-40 млн рублей. «При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысяч рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей – порядка 16,7 тысяч рублей», — подсчитал Верещак.

Если в запасе лишь 20 лет, сумма инвестиций увеличивается почти в 5 раз – до 60,9 и 81,3 тысяч рублей. Соответственно, чем меньше времени, тем больше придется вкладывать. Это наглядная иллюстрация того, что формировать свой пенсионный капитал нужно начинать как можно раньше.

Для накопления средств необходимо сформировать инвестиционный портфель из ценных бумаг. Это могут быть как акции и ETF на брокерском счете, так и паи ПИФов на счете в управляющей компании. Это и надежность, и ликвидность, и низкий порог входа, и широкая география. 

«Для долгосрочных инвесторов российское законодательство предусматривает налоговые льготы: например, за долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ), либо индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Ими можно и нужно пользоваться», — продолжил эксперт.

Распространенная альтернатива – накопительные программы в страховых компаниях. Продукт сложный и довольно дорогой, но поможет при отсутствии у инвестора дисциплины. Также подходит для защиты капитала от притязаний третьих лиц, отметил он. 

Есть и различные другие варианты. Но это уже экзотика, заключил Верещак.

Теги: #пенсии #доходы
Источник: Псковская Лента Новостей
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