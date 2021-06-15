Экономика

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год рассмотрели депутаты

Отчет об исполнении бюджета Псковской области за 2020 год рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель областного комитета по финансам Людмила Павлова рассказала, что указанный отчет принят без замечаний федеральным казначейством, прошел процедуру общественных обсуждений. «Финансовые ресурсы позволили нам пройти равномерно и спокойно весь 2020 год. В целом, бюджет исполнялся достаточно стабильно и устойчиво», - сказала она.

Областной бюджет за прошлый год исполнен по доходам в сумме 43 млрд 539 млн 112 тысяч рублей, по расходам - в сумме 46 млрд 673 млн 908 тысяч рублей, с дефицитом 3 млрд 134 млн 796 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета региона за 2020 год исполнена на 94,3%.

Людмила Павлова подчеркнула, что по своей экономической структуре расходов бюджет имел ярко выраженную социальную направленность.

Государственный долг Псковской области на 1 января 2021 года составил 19 млрд 37 млн 251 тысячу рублей. «Госдолг находится в тех параметрах, которые мы предполагали», - отметила Людмила Павлова.

«Отчет об исполнении бюджета прошел внешнюю проверку Счетной палаты, включая проверку главных распорядителей бюджетных средств», - резюмировал председатель комитета Борис Полозов.

Комитет решил рекомендовать Псковскому областному Собранию принять проект закона «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год» в двух чтениях.